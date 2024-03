Površine namenjene košenju biće ponovo ponuđene poljoprivrednicima Kikinde

Početkom marta biće raspisan drugi krug licitacije za zakup površina u svojini grada Kikinde namenjenih za košenje.

Nakon prvog kruga licitacije preostalo je oko 20 hektara.

Završen je prvi krug izdavanja poljoprivrednih površina namenjenih isključivo košenju, a u vlasništvu Grada Kikinda. Izdato je 10 parcela odnosno oko 11 hektara, dok je za drugi krug preostalo 20 parcela i oko 19 hektara.

– Komisija za razmatranje ponuda donela je odluku za raspisivanje drugog kruga. Napomenula bih da su to površine koje se nalaze u samom građevinskom delu naselja. Vrlo često su to površine koje su neugledne i koje nisu u samom programu održavanja grada, nego se iste pod zelenom odnosno travnatom površinom koriste za ishranu stoku. Dakle, otkos se koristi za ishranu stoke, nikako za napasanje stoke na tim površinama, kaže Miroslava Narančić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj.

Najveći deo ovih površina nalazi se u Sajanu, Mokrinu, Banatskom Velikom SeluiRuskom Selu, a cene su različite u odnosu na kvalitet.

– Cene se kreće od 6.592 dinara do 43.760 dinara po hektaru u zavisnosti od same lokacije. Naravno cena se formira na osnovu cene državnog zemljišta koje se izdaje u zakup. Zakupac ulazi u posed od 01.aprila do 31.12. Konkretno kod drugog kruga koji je u najavi, ako se desi da po otvaranju ponuda imamo više ponuda, u roku od tri dana ponuđači imaju šansu da ponude novu cenu. Sami ponuđači biraju se na osnovu veće cene i članovi komisije i nadležni u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj prate tok dešavanja odnosno da li se pravila poštuju i da li se pravilno koriste zakupljenje površine, objašnjava Narančićka.

Najčešči korisnici ovog programa su stočari, ali mogu konkursitati nosioci poljoprivrednih gazdinstava kao i pravna lica. Nakon objavljenog drugog kruga, dokumentacija se može predati na pisarnici Grada Kikinde.

– Prilikom podnošenja dokumentacije ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom: Za javni konkurs izdavanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Kikinde sa naznakom javnog nadmetanja i ličnim podacima. Osim popunjenog formulara dostavlja se i aktivni status poljoprivrednog gazdinstva ili izvod iz APR-a ako je pravno lice, ne starije od šest meseci, dodaje Narančićka.

Zainteresovani se za dodatne informacije ili obilazak lokacija mogu obratiti u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj na adresi Kralja Petra I br 41.