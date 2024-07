Dragana Maksimović je oličenje dobrote i primer da se snovi uvek ostvaraju

Preduzetnica iz Kikinde, Dragana Maksimović, otkrila je korisna svojstva ši-putera tokom svog dugog boravka u Gani. Danas, kao uspešna poslovna žena, bavi se uvozom i pakovanjem ove izuzetno zdrave sirovine, koju prodaje širom sveta.

-„ Sirovine koje nisu dostupne na veliko, u Evropi i uopšte na našem tržištu – to su ši buter babl ulj nim ulje, crni sapun, a pripremi je jedan novi proizvod to je baoba prah, suplement bogat gvožđem, vitaminom c, kalijumom, izvrstan izvor svih vitamina neophodan za ljudsko telo. To je nova hrana na teritoriji Republike Srbije, odobren u Evropskoj uniji, ali postoje posebne procedure da se to odobri u našoj zemlji. Na tome se radi i kroz par nedelja trebalo bi da bude dostupno na tržištu,” rekla nam je Dragana.

Po završetku srednje škole, Gimnazije ,,Dušan Vasiljev”, paraleleno sa studiranjem na dva Fakulteta, stalno je radila na sebi, pa se samim tim i potreba za radom I dodatnim usavršavanjem rodila jako rano, na prekratnici tinejdž doba kada je sa sestrom bliznakinjom, još jednom sestrom i bratom ostala bez majke. U periodu studija u Italiji i Americi je živela nekoliko puta da bi 2018. godine odlučila da se trajno preseli u Dubaji gde i danas živi i radi. Takođe, veliku pažnju posvetila je njenim humanitarnim aktivnostima, naročito deci. Ove godine odlučila je da nagradi najbolje đake kikindskih srednjih škola putovanjem u Grčku, a kako bi akciju sprovela u delo, uz mnogo ljudi pomogli su joj I Marko Markovljev, Biljana Kikić i Valentina Mickovski.

-„Firmu sam otvorila sa idejom da to bude jedna ne samo firma, i na neki način humanitarna organizacija, jer svaki preduzetnik mora da vraća društvu ono što od njega dobija. Fokusirana sam na pomaganja ljudima sa teškim životnim sudbinama, a posle nekog vremena za mene je to bio psihički teret jer uvek je teško nositi te neke tuge i za ove godinu sam odlučila da se fokusiram na nešto lepše đacima za putovanje koja nam otvaraju vidike, čine nas boljim osobama, daju nam rast, razvoj i podstrek i mislim da je učenje i škola nešto jako bitno, tako da želim đacima da dam podstrek da budu još bolji ka svojim ciljevima,” dodaje naša sagovornica.

Dragana Maksimović od malih nogu zaljubljena je u meksičke tevenovele pa je tako još mnogo pre fakulteta, španski jezik savladala i sada se služi njim kao maternjim. Snove koje je sanjala još kao mala devojčica, Dragana danas živi i još uvek nije prestala da sanja. Stigla je čak i do Televise.

-„ Kada sam bila dete, susretala sam se da su u školi ili nekim zajednicama, da su mi govorili radoznalost je ubila mačku. Mislila sam da je moja mana radoznalost, a tek godinama sam shvatila da je radoznalost vatra, jer ako je ugušimo, onda nije apatija i bestrašće koje je gore od smrti tela.”

Dragana Maksimović, danas žena a u duši uvek i zauvek devojčica koja je izgradila svoj put od malog grada u Vojvodini do svetskih metropola, uvek se vraća svojim korenima i ne zaboravlja odakle je ponikla. Njena priča je podsetnik svima nama da, bez obzira na prepreke i gubitke, snovi mogu postati stvarnost.