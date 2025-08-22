Druga SUP regata na Tisi okupila stotinu učesnika

Uživanje na Tisi i regati na sve popularnijim SUP daskama, po drugi put organizovalo je Udruženje građana ,,Senćanska čarda”. Putanja od Sente do Sanada i nazad okupila je oko stotinu ljubitelja veslača na SUP daskama, rekreaciju koja doživljava ekspanziju u Srbiji.

Sa plaže na Halas čardi u Senti, na SUP daskama zaveslalo je oko stotinu učesnika, vodotokom do Sanada. Putanja duga deset kilometara vodila je ljubitelje sve popularnije rekreacije u Srbiji najpre uzvodno, do plaže u Sanadu. Tamo su se okrepili, a potom su nizvodno, lakim zaveslajima zaplovili nazad do Halas čarde.

Surfovanje na SUP daskama, čija je skraćenica Stand up paddle, okupilo je zaljubljenike boravka na vodi iz cele Vojvodine. Među najbrojnijima bilo je učesnika iz novog Sada i Subotice.

Za surfovanje i veslanje na SUP daskama nisu potrebna dodatna velika ulaganja, osim neophodnog na početku. Postoje tvrde i daske na naduvavanje, a najviše su u potrebi ove druge, zbog cene, ali i iz praktičnih razloga. Koštaju oko 300 evra, dok su one dosta skuplje i do 1.500 evra. Za dobar zamah, potrebno je i dobro veslo, a za kvalitetno karbonsko treba izdvojiti više od 300 evra. Bezbednost na reci, pogotovo na ovako velikim skupovima je veoma važna. Učesnike su pratili volonteri Spasilačkog tima ,,Tisa” iz Sente. Raspoređeni u četiri čamca budno su motrili na surfere.

Pre svakog jedrenja na SUP daskama, svako od učesnika dužan je da potpiše papir da sam snosi odgovornost tokom rekreacije, na kojem, između ostalog, potvrđuje da je plivač. Ukoliko vesla sam, surfer treba da ima spasilački prskuk, pazi na čamce i brodove na reci, ali i na plivače.