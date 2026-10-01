Feniks do devet medalja na Prvenstvu Vojvodine

Karatisti „Feniksa” osvojili su devet medalja na Prvenstvu Vojvodine za kadete i juniore, održanom u Novom Bečeju. U borbama su zlatne medalje osvojili Jelena Kličić u kategoriji do 47 kilograma i Ognjen Kamenović do 70 kilograma. Uspešni su bili i takmičari u katama. Kod kadeta, zlata su osvojili Mia Vašalić i Nikola Skakić, srebro Milan Dragišić, dok su bronzane medalje pripale Filipu Adamovu i Maši Slavnić. Mia Vašalić stigla je do srebra i u juniorskoj konkurenciji. Srebrnu medalju osvojio je i juniorski kata tim „Feniksa” u sastavu Stefan Sili, Nikola Skakić i Stefan Slavevski.