Država pomogla Lovačkom udruženju Kikinda sa oko milion dinara

U cilju sprečavanja širenja afričke svinjske kuge i zaštite stočnog fonda, lovci iz Kikinde organizovali su četvrti odstrel na divlje svinje ove godine. Ova akcija sprovedena je u okviru mera predostrožnosti kako bi se smanjila mogućnost prenosa opasnog virusa na domaće svinje u selima i naseljenim mestima. Stručnjaci ističu da je kontrolisani odstrel jedno od ključnih sredstava borbe protiv ove bolesti, a lovačko udruženja Kikindi aktivno sprovodi planirane aktivnosti u skladu sa preporukama.

-„ Mi smo jedno od najvećih lovačkih udruženja, gazdujemo na površini od 27 hiljada hektara a inače smo i jedno od najstarijih lovačkih udruženja u Srbiji, prema prvim pisanim tragovima iz 1875. godine. Gazdujemo sa divljom svinjom, srnom, zecom, fazanom, jerebicama, patkama…svake godine apliciramo za budžetska sredstva koja se dodeljuju lovačkim udruženjima. Ovoga puta smo dobili pozamašnu sumu novca za nabavku tehničkih sredstava i za nabavku sredstava. Prethodne godine smo dobili oko 400.000 dinara za nabavku odraslh fazana i opreme, automatskih hranilica, a videćemo šta će ove godine biti u programu. Imamo dobar prirast zeca koji se vraća što se tiče populacije – tu smo išli samo sa malim brojem turista, sa svega 20 jedinki. Što se tiče srneće divljači tu moramo da kažemo da smo stali sa padom a na osnovu predstojećeg brojenja videćemo kakva je populacija. Fazane unosimo u lovišta jer nemamo velika staništa – kupimo piliće od 5,6 nedelja a onda ih naseljavamo u lovišta,” rekao nam je Mladen Banjac, predsednik Lovačkog udruženja Kikinda.

Lovačko udruženje Kikinda broji oko 160 članova, a uskoro će im se pridružiti i dame.

-„ Hoćemo da oformimo damski klub, da budu s nama zajedno. Ljudi imaju generalno lošu sliku o nama lovcima – svi misle da se lov svodi na lov, pušku i pucanje, a to je najmanje od svega. Objekat održavamo dobrotvornim radom, prehranjujemo divljač, iznosimo hranu u pojilišta a ove godine se pripremamo kao da će opet biti katastrofalna suša, tako da i one sebe nađu tu. U svetu tome se pronalaze, nama je to lepo, poštujemo, ćutimo i slušamo,” dodao je Banjac.