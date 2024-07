Dvadesetčetvorogodišnji David Hanđa je primer uspešnog poljoprivrednika u kozarstvu

Kozarstvo se sve više pokazuje kao isplativ poslovni poduhvat u poljoprivredi, a to potvrđuje iskustvo dvadesetčetvorogodišnjeg poljoprivrednika Davida Hanđe iz Kikinde. David je jedan od onih mladih poljoprivrednika koji je prepoznao potencijal u kozarstvu kao stabilnom i profitabilnom sektoru poljoprivrede. Nabavkom moderne muzilice, optimizovao je proces muže i povećao efikasnost rada i prinose s obzirom na to da od jutarnje i večernje muže na dnevnom nivou ima oko 70 litara mleka. Sledeći korak u njegovom daljem poslovnom planu je izgradnja hangara koji će omogućiti bolje uslove, i efikasniju organizaciju proizvodnih aktivnosti.

-„ Kozarstvom se bavim tri godine, krenuo sam 2022. sad je 2024., ulazim u treću godinu. Ovde imamo preko 50 koza, nešto imamo mladih što smo ostavili ove godine i rasa je francuska alpina. Proizvodnjom smo zadovoljni, sada je polovina sezone i nadamo se da će ostati ovako da ide dobro sve. Ne znam iskreno zašto sam se odlučio baš za ovo, gledao sam malo po internetu i odlučio se za koze, sad zašto, ne znam ni ja zbog čega, istraživao sam i to mi se najviše svidelo. Mnogo vremena je potrebno uložiit u ovo, samo muža i hranjenje je negde oko 2 3 sata ujutru i 3 sata predveče, spremanje hrane, skidanje žita, ječma, kukuruza, baliranje…ceo dan. Dan ima 24 sata a potrebno ti je 25 sati. Tajne za dobar sir nema, potrebno je samo upornost, trud i vreme i to se sve isplati, nema nikakve tajne. Od mehanizacije imamo sunce grablje, dva traktora, drljaču, sejačicu, samo nam je potrebna i presa, balirka, nadamo se da ćemo to kupiti ove godine. Planiramo da konkurišemo za gradske subvencije kada smo počeli ovim da se bavimo, dobili smo je na 80 odsto povrata. Takva vrsta podrške mnogo znali, jako puno znači, bilo bi dobro kada bi država motivisala mlade poljoprivrednike, sve bi bilo još bolje, ” iskren je David.

David ističe da je odluka o investiranju u kozarstvo bila ispravna, jer je potražanja za njegovim proizvodima izuzetno velika i tražena. Sa novim hangarom, očekuje se dalji rast njegove proizvodnje i konkurentnost na tržištu. Hangar će omogućiti Davidu da proširi kapacitete za smeštaj koza, obezbedi bolju kontrolu nad uslovima i unapredi proces muznje. Uz podršku savremenih tehnologija i stručnih saveta, kozarstvo može biti izuzetno profitabilan posao za mlade poljoprivrednike poput Davida, pokazujući da se ulaganje u ovu granu poljoprivrede isplati i na duže staze.