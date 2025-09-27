(FOTO) ANARHISTI I BLOKADERI NE DAJU MRTVIMA DA POČIVAJU U MIRU! Uništen mural posvećen Čarliju Kirku!

Anarhisti i blokaderi su ponovo udarili. Na meti njihove mržnje ovoga puta našao se mural posvećen Čarliju Kirku, simbolu borbe za slobodu, porodicu i tradicionalne vrednosti. Ovaj mural, koji je krasio fasadu u centru Beograda, brutalno je uništen, prefarban i oskrnavljen od strane anarho-blokadera, koji još jednom pokazuju da se ne ustučavaju ni od čega – pa ni od gaženja po sećanju na mrtve.

Mural koji je izradio Centar za društvenu stabilnost, trebao je da bude simbol sećanja, dostojanstva i otpora protiv tišine. Čarli Kirk, mladi Amerikanac, izgubio je život jer je govorio ono što mnogi nisu smeli – istinu.

Njegova borba za slobodu govora, veru, porodicu i osnovne ljudske vrednosti bila je trn u oku anarhistima – prvo su mu oduzeli život, a sada žele i da ga izbrišu iz sećanja.

Ali nisu računali na jedno – ideje ne umiru, ni kada pokušate da ih prebrišete sprejom.

Već viđeno: Ruše sve što je srpsko i tradicionalno

Nije prvi put da ovakvi napadi dolaze iz istog kruga – isti oni koji su blokirali puteve, koji crtaju grafite mržnje, koji na društvenim mrežama pozivaju na haos, sada pokušavaju da oskrnave i sećanje na mrtve.

Uništili mural, ali ne mogu uništiti istinu!

Za anarho-blokadere, koji poslednjih meseci pokušavaju da unesu haos u Srbiju – bilo da sede po „nezavisnim“ centrima, pišu parole mržnje, ili glume revoluciju na ulicama – mural posvećen Čarliju Kirku bio je pretnja. Pretnja njihovoj agendi destrukcije.

Oni ne poštuju ništa – ni život, ni smrt, ni porodicu, ni veru. Za njih je sloboda samo parola, a ne odgovornost. Oni ne žele dijalog – žele haos.

Blokaderi i anarhisti koji poslednjih meseci sprovode pravu kampanju haosa širom Srbije. Gde god se pojave – ostaje lom. Pod izgovorom „borbe za pravdu“, u praksi šire nasilje, prete, blokiraju, skrnave i ruše sve što im smeta. Zatvaraju puteve, sprečavaju bolesne da stignu do lekara, maltretiraju građane, uništavaju imovinu i crtaju parole mržnje po fasadama. Napadaju novinare, vređaju policiju i izruguju se svemu što je normalno i tradicionalno.

Za njih je Čarli Kirk bio opasnost – jer je simbol svega što oni žele da unište. I zato je mural morao biti oskrnavljen.

Podsetimo, mural je izradio Centar za društvenu stabilnost, u znak sećanja na Charlesa Jamesa Kirka (1993–2025) – mladog patriotu, borca za istinu, koji je, upravo zbog svojih stavova, postao meta nasilja. Njegova smrt potresla je mnoge, a njegova borba ostala je da živi kroz poruku koju je ostavio.

nsuzivo.rs