Fudbalska strategija ,,crveno belih” usmerena ka gornjem delu tabele Srpske Lige Vojvodina

Fudbaleri ,,Kikinde” su juče zvanično započeli pripreme za nastavak takmičenja u Srpskoj ligi Vojvodina. Prozivka je održana na Gradskom stadionu, gde su se igrači okupili i počeli da kuju ambiciozne ciljeve kluba. Kikinda teži ka vrhu tabele, što su jasne ambicije i u ovoj sezoni.

-„ Mesec dana je prošlo od poslednjeg okupljanja, od poslednje utakmice, stigli smo ovde, videli smo puno novih momaka, mladih momaka, treba to uklopiti u ekipu, očekujemo da premašimo rezultat od prošle sezone i da budemo sada u samom vrhu Srspke lige Vojvodina. U svakoj liniji ekipe, mislim da je potrebno nekoliko pojačanja, što mladih, što isksunih, ne sumnjam da će to sportski akadr da probere dobro i da će to biti dobro uklopljenu u ekipu,” rekao nam je Dejan Ivanović iz OFK ,,Kikinda”.

Dvadesettrogodišnji Lazar Stokić iz FK ,,Dunav” iz Starih Banovaca jedno je od novih pojačanja za ,,crveno bele”. Igraće na poziciji desnog beka.

-„ Ovde sam došao da Kikindu predstavimo u što boljem svetlu i da damo sve od sebe da napravimo dobar uspeh. Tu smo nekoliko sati, kako smo stigli, sve je okej, ambijent je fanstastičan kako i dolikuje ejdnom velikom klubu, smeštaj je vrhunski tako da sam zadovoljan. To su neke stvari manje bitne, najbitniji je teren, da usvajamo zahteve šefa i mislim da će sa ovom grupom momaka biti sve kako treba,” otkrio nam je Lazar.

Fudbaleri OFK ,,Kikinde” imaju i novog šefa stručnog štaba. To je Zdravko Trivković.

-„ Došli smo da radimo, da se birimo, vredno, pošteno, dosta nam je ekipa mlada, nastavak sportske priče od prošle godine, kolega Šponja je juradio izvrstan posao sa mladim momcima, nadamo se da će biti barem kao prošle godine i stepenik više. Poželeo sam momcima što boljeg rada i manje povreda,” poručio je Trivković.

Do početka prventva koje počinje 17. avgusta fudbalere Kikinde očekuju prijateljske takmice. Prva će se održati za deset dana.

-„ Momci su se okupili da krenu da dobro rade predviđeni novim trenerom. Imaćemo veći broj igrača na početku pripremama, priključili smo omladince i igrače iz mlađih kategoja, tu su i novajlije, a određeni broj igrača je otišao. Što se tiče sigurnih dolazaka, za sada su stigli Lazar Stokić, desni bek, Tadija Crnojević, štoper 2005. godište iz ,,Grafičara”, Simo Veljović, takođe bonus 2005. godište, vratili smo Nemanju Cucića koji je naše dete otišlo u ,,Spartak”, bilo u ,,Tisi”, takođe 2005. godište, i drago mi je što su nam se prikuljučili iz ,,Slobode” iz Novih Kozaraca Ognjen Đurić i Nemanja Kovačević, špicdo sada ,,Slobode” iz Novih Kozaraca. To su sve mladi momci, bonusi i mislim da će to biit dobra podloga. Ne možemo zaboraviti ni Alekseja Petrovića koji je ranije igrao u ,,Dinamu” a dolazi nam iz četvrte lige Italije, u procesu je registracije ali nadam se da će se završiti sve kako treba,” objasnio je Marko Vukobrat, sportski direktor OFK ,,Kikinde”.