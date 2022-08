Gasna kriza pogodila i deo kikindskih firmi

Kriza koja je zahvatila Evropu osećaju i fabrike u Kikindi, naročito one izvozno orijentisane. Metanolsko-sirćetni kompleks koji svoje proizvode metanol i sirćetnu kiselinu prodaje van granica Srbije ne radi već godinu dana, a u narednom periodu počeće prinudni odmori za zaposlene. Ilija Drljić, predsednik SSS za Kikindu, Čoku, Novi Kneževac i Novu Crnju napominje da je metanol veliki potrošač gasa te da je to najveći problem.

Metanol zapošljava oko 500 radnika. Proizvodnja je počela davne 1987. godine, ali od tada do danas više puta je prekidana zbog visoke cene gasa kao osnovnog energenta. Većinski vlasnik Metanolsko-sirćetnog kompleksa je “Srbijagas” sa 71,85 odsto kapitala, dok je u vlasništvu Republike Srbije je 24,8 procenata.

U „Zopasu“, kompaniji koja u Kikindi zapošljava blizu 700 radnika, u narednom periodu biće manje zaposlenih. „Tisa Automotiv“ i „Gordon“ dobro posluju i pored otežanih uslova za rad. „Tisa Automotiv“ pripada automobilskoj industriji gde postoje problemi, ali i pored toga u ovom pogonu zapošljavaju se novi radnici.

U ostalim firmama nema najava da će biti izmena u broju zaposlenih ili proizvodnji.