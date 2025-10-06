Gost emisije ,,Rezervisano” TV Kikinda večeras je general-major Milorad Stupar

Emisiju ,,Rezervisano” u kojoj će gost biti general-major Milorad Stupar, predsednik Udruženja ratnih dobrovoljaca od 1990. do 1999. godine Republike Srbije, možete pogledati na našem programu od 21 čas.

Oslobođenje Kikinde u Drugom svetskom ratu, 6. oktobra, svake godine obeležava se sa posebnim pijetetom, a čini se da je ova tema aktuelnija u današnje vreme, više nego ikad pre. U svetlu sveopštih zbivanja u svetu, sukoba, ratova, u Srbiji smo svedoci neverovatnog nasilja, podela, blokada. Da li smo svesni šta znači sloboda i koliki je njen značaj? Za Televiziju Kikinda govorio je general-major, Milorad Stupar.

Važan datum u istoriji Kikinde, 6. oktobar, obeležen je i ove godine, kada je grad 1944. godine oslobođen od okupatora. Od tada je prošla 81 godina, a general-major Milorad Stupar ističe značaj i cenu slobode koju su naši preci izvojevali za nas.

U odbrani i oslobođenju Kikinde od okupatora, učestvovao je Velikokindski partizanski odred uz značajnu pomoć Crvene armije. Banat je oslobodila 46. armija Ukrajinskog fronta, a bitka za Kikindu vodila se u sklopu Temišvarske i Beogradske operacije.

Srbija je, istakao je Stupar, bila među vodećim zemljama koje su vodile Narodno-oslobodilačku borbu i pretrpela velike gubitke u Prvom i Drugom svetskom ratu. Raspadom SFRJ i složenošću geopolitičkog položaja Srbije, ustanovljena je značajna oblast za mlade ljude, a to je obrazovanje.

Polaganjem venaca na spomenik Žrtvama fašizma u centru Kikinde i podsećanjem na strahote u ratovima i da nam se zlo više nikada ne ponovi, obeležen je još jedan 6. oktobar.