Grad Kikinda ponovo ima svoju radio stanicu na frekvenciji 98, 3 megaherca

Od 1. oktobra sugrađani ponovo imaju priliku da uživaju u muzici radio stanice sa imenom grada Kikinde, koja se nakon višegodišnje pauze vraća sa programom na prepoznatljivoj frekvenciji od 98,3 megaherca. U fokusu novog programa uz kvalitetnu muziku biće slušaoci i gradske priče koje oslikavaju život u Kikindi.

-„ Mislim da je to generalno na zadovoljstvo naših sugrađana jer mislim da nam fali jedan radio koji će nositi naziv grada. Firma koja je otvorila radio ovde kod nas u gradu je ,,VTV Media Group” iz Subotice. Bio je konkurs za dobijanje frekvencije, frekvencija radija ,,Kikinde” je davno ostala slobodna kod nas, oni su konkurisali i dobili frekvenciju i mi smo počeli da emitujemo program. Program je zasnovan na tome da se uglavnom pušta nešto starija muzika, kada je zaista bio kvalitet muzike. Tokom dana ide pop/rok, domaći dens a u večernjim satima je stara narodna muzika kao i vikendom. Koncept radija, kada su govorni segmenti u pitanju zasnovan je na pitkoj priči gde će negde priliku imati pa mislim, svi naši sugrađani, da ponešto kažu na radiju. Upravo zato smo i počeli sa rubrikom ,,Vaš glas na radiju” koja je vrlo simpatična, gde čak imamo i neke izjave ljubavi, poruke mlađih i starijih sugrađana. Najmlađi sugrađanin koji nam je do sada dao izjavu ima četiri godine, a najstarija sugrađanka ima 77 godina. Takođe gosti, nemamo nekih klasika emisija nego su to naši gosti u studiju – pričaćemo sa mladim ljuidma o njihovom životu, školovanju, sa negde srednjom generacijom o zaposlenju, poslovima, porodici, svemu tome kako oni negde doživaljaju sve ovo današnje vreme koje je malo ludo i naravno naši najstariji sugrađani o kojima najviše treba da vodimo računa i koji zaslužuju kada pričamo o njima – da ustanemo. Oni su nam sačuvali grad i imaće prilike da kažu kako je to biti u penziji, kako je to u penzionerskim danima. Preporuka je da slušate, da čujete kako mi to radimo, ” ispričala nam je Aleksandra Mikalački, direktor i glavni i odgovorni urednik radio ,,Kikinde”.

Jedno je sigurno – bez obzira na to gde se nalazite, radio vas može odvesti na putovanje kroz vreme i prostor, stavljajući vas u kontakt sa svetom na koji malo koji drugi medij može. Dragim kolegama želimo puno sreće.