Grad Kikinda poziva sugrađane i žitelje Rumunije na 38. manifestaciju „Dani Ludaje”

Grad Kikinda već tradicionalno poziva rumunske turiste da posete 38. manifestaciju ,,Dani Ludaje”. Tim povodom narandžasti karavan prošetao je Temišvarom i predstavio najlepši kikindski događaj.

Deca iz vrtića ,,Poletarac”, kikindski vaspitači i tamburaši ADZNM ”Gusle” učestvovali su u promociji manifestacije ,,Dani Ludaje” u Temišvaru. Predstavivši deo događaja, narandžasti karavan je šetnjom kroz temišvarski trg oduševio njegove stanovnike, koji se svake godine rado odazivaju na poziv našeg grada i u velikom broju posete najzanimljiviju i najlepšu kikindsku manifestaciju.

Najlepša manifestacija u Kikindi jeste upravo ,,Dani Ludaje”. Program koji je pred nama namenjen je svim uzrastima, a najveće učešće imaju deca, na koju ovaj događaj ostavlja najveći utisak.

U promociji su učestvovali i članovi Gradskog veća Saša Tanackov i Ljuban Sredić.

–Dani ludaje su veoma popularna manifestacija, ne samo u Temišvaru već i na čitavom prostoru zapadne Rumunije. Razlog tome je što smo mi čuvari tradicije i svi naši programi su zasnovani na očuvanju kulturnog nasleđa svega što krasi Banat. To je osnovni razlog zašto građani Temišvara i cele Županije Timiš i Arad rado posećuju Kikindu, želimo im da uživaju u poseti i čarima našeg grada, te smo na taj način i ove godine obezbedili da granični prelaz Nakovo -Lunga od petka, 15. septembra od osam sati do nedelje u ponoć neprekidno radi 24 sata, dodao je Saša Tanackov.

-Posebno mi je zadovoljstvo što smo imali priliku da ugostimo predstavnike Grada Kikinde i promotere manifestacije. Mi smo posredovali kod nadležnih u Temšvaru da se obezbedi rad graničnog prelaza 24 sata, a iskoristićemo i sve naše resurse da pozovemo građane Temišvara u što većem broju kako bi posetili Kikindu i tamo uživali u programu koji je organizovan, prema rečima prefekta Županije Timiš Sorin Jonesku.

-Veliko je zadovoljstvo što smo manifestaciju promovisali u Vladičanskom dvoru, što su posetioci imali ppriliku da se upoznaju sa programom “Dana ludaje” koji je veoma raznovrstan i prilagođen svim uzrastima. Rumuni najviše vole Banatski fruštuk, kao i muzičke programe u večernjim satima, rekao je Javor Radovanković.

Uskoro će do same granice stizati osmeh Vojvodine – put od Sombora do Kikinde, odnosno Nakova Povezuju nas uspomene, prijateljstva, aktuelni poslovni i sportski susreti između Kikinde i pograničnih rumunskih mesta. Nisu nam saradnici, već prijatelji i želimo im dobrodošlicu na 38. manifestaciju ,,Dani Ludaje”.