,,Grindeksovci” u subotu dočekuju ,,Rudar” iz Kostolca

-,, Bila je to vrlo dinamična utakmica sa puno preokreta, drago mi je što smo pokazali karakter, i pri rezultatu 8:2, verovali smo da ćemo pobediti i tako je bilo. Sa 8:2 smo otišli na 13:11 na poluvreme za nas. U drugom delu opet je došlo do preokreta, ,,Jugović” je opet poveo dva razlike, opet smo pokazali karakter, borili se do kraja, znali smo koliko ta utakmica nama znači. Golman Gaćinović je nastavio u istom ritmu, kao i ja u prvom, momci su dobro odigrali, a još jednom bih čestitao Šijanu, na 12 postignutih golova. Ovaj brejk što smo napravili moramo da popravimo kod kuće, da overimo te bodove, vraćaju nam se povređeni igrači, a meni ništa drugo ne preostaje sem da pozovem publiku da nas podrži u što većem broju” – rekao je Slavko Miškov, golman ,,Kikinde Grindex”.