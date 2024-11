,,Guščijada” u Ostojićevu vraća guske na banatske sokake

Nekada su široke banatske šorove preplavljivala velika jata gusaka, a gotovo svaka seoska kuća imala je svoje jato. Travnjaci su bili besprekorno uređeni, jer su upravo guske bile odgovorne za njihovo održavanje. Danas, međutim, slike iz prošlih vremena samo su podsetnici na jedno drugačije, seosko okruženje. To ne važi i za Mikloša Reperga iz Ostojićeva. Nekadašnji nastavnik fizike i hemije, a danas jedan od najvećih uzgajivača gusaka u Ostojićevu i okolini, te se njegova farma smatra pravim čuvarom ove banatske tradicije.

-,, Imamo preko 400 gusaka, svakodnevno treba raditi i ne možemo reći ni jedna dan danas je praznik pa nećemo raditi ništa. Svakodnevno treba raditi i održavati. Ne oduzima to puno vremena, ali dva tri puta moramo odraditi svoj deo i to je sigurno nešto što moramo svakodnevno odraditi i biti kući. Po odlasku u penziju, kada am video da gusaka više nema u selima rešio sam da krenem time da se bavim, jato se sve više povećavalo a sada imamo dosta lep broj gusaka, i nadamo se da ćemo još više imati i trudimo se da vratimo ono što je nekada bilo u Banatu. Njainteresantnija je guščija mast za koju se zna da je lekovita, dolaze nam ljudi iz Beograda, Novog Sada za guščije meso,” rekao je Reperger.

A na osmoj Guščijadi nema čega nije bilo – gulaši, paprikaši, supe, pečeno mesto, čvarci, kolači i neizbežan perkelt koji je sličan našem paprikašu.

-,, Postoji perspektiva, problem je plasman, klanica, nema klanice koja se time bavi, konfekcioniranje da bi se dobila veća vrednost proizvoda, naši komšiji Mađari prave biznis od guščije jetre to je delikates koji se skupo plaća, ali nikako da se vidi inicijativa na većem nivou da se ljudi uključe. Relativno ne traži neke skupe objekte za držanje ali daje rezultate. Bilo je gusaka, na četiri ćoška sela u barama su se kupale, deca su bila zadužena da teraju i vraćaju guske sa bare. Bilo ih je oko 4 – 5.000 gusaka u Ostojićevu,” rekao je Josip Češljar direktor PSS Senta.

Osim takmičenja u pripremi jela od guščijeg mesa, hvatanju i čišćenju gusaka, birane su i najveće i najlepše guske. Učesnici su se takmičili i u pravljenju kolača i torti na starinski način, dok su se ocenjivale rakije, pekmezi i razne gastronomske delicije.