Hibridni rat protiv Srbije: Obojena revolucija je geopolitička agresija protiv naše zemlje i slabljenje srpskog faktora pred teška vremena

Koji su mehanizmi hibridnog rata protiv Srbije? Bez ijednog metka — kroz medije, institucije, diplomatiju i subverzivne akcije — vodi se sveobuhvatna destabilizacija. Otkrivamo ulogu stranih službi, unutrašnjih aktera i regionalnih pritisaka u slabljenju države, kroz blokade, propagandu i separatističke pokrete, uz jasne geopolitičke paralele.

Srbija se nalazi usred najopasnijeg perioda od okončanja NATO agresije 1999. godine. Iako na prvi pogled nema tenkova na granicama, protiv naše države se vodi hibridni rat, u kojem se koriste svi raspoloživi oblici pritisaka — od ekonomskog i bezbednosnog, preko informacionog i psihološkog, do institucionalnog i diplomatskog. Glavni cilj: slomiti srpski otpor, oslabiti državu i onemogućiti bilo kakvu odbranu srpskog interesa u vremenima velikih geopolitičkih potresa koji dolaze.

Kao i početkom 90-ih godina prošlog veka, Srbija je primorana da se istovremeno bori na čak sedam frontova, pokušavajući da sačuva svoju nezavisnost u svakom smislu. Ona, kao matica, ima i obavezu da se brine o srpskom narodu van njenih granica, što zadatak očuvanja nezavisnosti čini još složenijim.

U takvim uslovima hibridni rat poprima oblike sveopšte agresije na postojanje srpskog naroda i Srbije, koja je garant opstanka srpskog imena na Balkanu.

Kao i tih nesrećnih 90-ih godina, udari na Srbiju stižu sa istih adresa, preko identičnih proksija, uz podršku snaga iznutra koje, prema Hristovim rečima “misle da Bogu službu prinose”, ako svoju državu unište.