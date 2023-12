Humani „Ki Dens” festival posvećen sugrađaninu Marku Linkinu

Nakon što mu je sredinom maja 2017. godine dijagnostifikovan redak oblik limfoma, trinaestogodišnji Marko Linkin iz Kikinde hrabro korača stazom izlečenja. I dok se trenutno nalazi u fazi remisije, borba s opakom bolešću i dalje zahteva neizmernu hrabrost i podršku onih koji su stalno uz njega.

-„Tumor mu se raširio na pluća, srce i limfne čvorove. Odradio je blok hemoterapije, da bi se nakon godinu dana, tumor vratio u još većem obimu. Kada su lekari ustanovili da se posle drugog bloka hemoteraije to ne može povući, poslali su nas na dalje lečenje, da vidimo šta dalje može da se uradi. Nakon što su nam u Beogradu rekli da hemioterapija ne daje efekte, rešeno je da se uradi transplatacija matičnih ćelija, gde je Marko sam sebi bio donor. To smo prošli pre dve godine, on je sada kući, sve je krenulo normalno, i sada gledamo da se održavamo. To podrazumeva zdravu ishranu i konstantno praćenje“, priča nam Markov otac, Ivan Linkin.

Podršku mu u daljem lečenju uz mamu Ana Mariju pruža i mlađi brat, devetogodišnji Nikola. Zbog specifičnosti bolesti ali i oporavka, Marko nažalost ne može puno da se kreće, a svaka veća fizička aktivnost za njega je napor, pa je samim tim i oslobođen od časova fizičkog. Svoje slobodno vreme najviše provodi kao i većina njegovih vršnjaka – uz igrice na računaru. Za Markov brži oporavak, članice Udruženja sportskog plesa „Dance N Soul” predstojeći humanitarni „Ki Dens” festival koji će se održati u subotu, 23. decembra sa početkom od 18 sati u hali „Jezero” posvetile su upravo njemu.

-„ Mi kao četvoročlana porodica živimo jedino od moje plate, ja jedini ostvarujjem prihode tako da nama svaka vrsta pomoći dobro dođe. Veoma smo prijatno iznenađeni i zahvalni što članice plesnog udruženja hoće da to organizuju“, dodao je Ivan. Na ulazu u halu biće postavljena kutija za donacije za sve sugrađane koji Marku mogu da pomognu u skladu sa svojim mogućnostima, jer ipak, svaka donacija je korak bliže ka ozdravljenju.