I pored suše, prinosi meda ostaju stabilni

Uprkos sušnim uslovima koji su ove godine pogodili mnoge poljoprivredne kulture, pčelari sa našeg područja uspeli su da održe stabilne prinose meda. U proseku, prinosi se kreću između 12 i 17 kilograma po košnici, što ukazuje na uspešno upravljanje proizvodnjom i očuvanje kvaliteta meda, rekao nam je pčelar Saša Čolak iz Banatskog Velikog Sela, i predsednik Saveza pčelarskih organizacija Vojvodine.

-„ Na lestvici od 1 do 10, jedna pa recimo 3,5 – 4 je po meni srednja ocena kakva je bila sezona, osrednje, čak i niže, a sve zbog toga što… vreme nije bilo naklonjeno ni u jednom smislu. Praktično je proleće jako rano počelo, prvo one kiše i one priče što su bile sa kišama, posle toga sunce i jako rano su krenule biljke da cvetaju, neverovatno ove godine, polovinom aprila bagrem je bio gotov, a on obično cveta tu oko prvog maja. Suncokret recimo ove godine, njegovo vreme vegetacije je skraćeno zahvaljujući novim hibridima, to su kolege paori tražili od Instituta da urade, nama to nije pogodovalo a pogovoto na ovo leto, mi nismo imali 15 dana cvetanja suncokerata ukupno, pa čije su spremne bile taj je nešto uhvatio. Prinosi meda u odnosu na ona vremena koja ja pamtim, a to su bile 87-ma kad sam počeo pa do današnjeg dana..imao sam izvađenog meda 87,5 kg po sanduku, a ove godine sam imao 15, prošle 12, 13 tako…bivalo je godinama kada smo vadili po pet. S obzirom na to kakva nam je klima bila, kakvi su vermenski uslovi bili, ja sam realno zadovoljan, nisam se ove godine nadao praktično ničemu, ali eto pčele su bile dovoljno vredne,” rekao je Čolak za TV Kikinda.

Na teritoriji grada Kikinde ima oko 300 pčelara sa oko 13 hiljada košnica, dok je za kilogram meda potrebno izdvojiti između 600 i 700 dinara.