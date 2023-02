Inicijativa da se ponovo uspostavi putnički voz Kikinda – Temišvar

Simbolično, ulaskom voza na peron Železničke stanice u Kikindi počelo je obeležavanje stogodišnjice od otvaranja međunarodnog železničkog graničnog prelaza Kikinda -Žombolj. Obeležavanju veka postajanja pored predstavnika grada, JP „Infrastrukture železnice Srbije“ i okruga prisustvovali su i zvaničnici iz ambasade, ali i susedne Rumunije. Ovom prilikom u holu Železničke stanice upriličena je i izložba fotografija i predmeta koji su obeležili jednu epohu. Gosti i domaćini u Gradskoj kući održali su okrugli sto gde je bilo reči i o budućim projketima.

Zamenica ambasadora Rumunije u Srbiji istakla je da se nada da će građani obe zemlje u budućnosti što ćešće putovati vozom. I prve komšije u Žombolju sa setom se sećaju putovanja do Kikinde šinobusom. Jedan od njih je Gabor Tot, član Gradskog veća u Žombolju.

Vek postojanja železničkog prelaza Kikinda – Žombolj, predstavlja značajan jubilej železničke infrastrukture Srbije i Ruminije, rekao je Nenad Stanisavljević, pr menadžer „Infrastrukture železnice Srbije“ i dodao da je podsetnik bogate istorije i tradicije železnice u našoj zemlji.

Biti domaćin ovakvom jubileju za sve nas je velika čast, naročito jer je železnica u Kikindi dovela do razvoja grada iz kog se vozom, direktnom vezom, stizalo do Pariza, Beča, Budimpešte, Bukurešta, ali i do Istanbula, dodao je gradonačelnik Nikola Lukač.

Prvi voz u Kikindu stigao je 15. novembra 1857. godine tačno u 15 časova. Pruga Segedin -Velika Kikinda – Temišvar bila je deo 700 kilometara duge magistrale Beč-Bratislava-Budimpešta-Kikinda-Temišvar -Bazjaš. U vreme otvaranja graničnog prelaza između Kikinde i Žombolja saobraćala su dva brza voza za Bukurešt, jedan za Bazjaš i tri putnička voza za Temišvar. Železnički prevoz funkcionisao je do 2014. godine, kada je putnički voz ukinut.