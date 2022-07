Inicijativa Udruženja potrošača Kikinde: Operateri da naznače datum isteka ugovora

Prema novom Zakonu o potrošačima, obaveza pružaoca usluga od opšteg ekonomskog interesa koji imaju ugovore sa potrošačima na određeni rok, je da na specifikaciji svakog računa ispostavljaju istek roka tog ugovora. Međutim, praksa pokazuje da pružaoci elektronskihkomunikacionih usluga ne dostavljaju potrošačima obaveštenje kada im ističe ugovor, pa zbog skrivenih informacija potrošači često ulaze u problem. Kikindsko Udruženje potrošača pokrenulo je inicijativu kako bi, prema rečima Darka Cvijana, predstavnika tog udruženja, zajednički sa korisnicima usluga izvršili pritisak na operatere mobilne telefonije, kao i pružaoce kablovskih i internet usluga da ispune ovu zakonsku obavezu.

–To je zakonska obaveza pružaoca elektronskih komunikacionih usluga, a definisana je novim Zakonom o potrošačima koji je donet prošle godine. Pružaoci elektronskih usluga ne dostavljaju potrošačima obaveštenje kada im ističe ugovor zbog čega potrošači često ulaze u problem. Rok za otkazivanje ugovora je 30 dana, a često se desi da potrošaču istekne ugovor i onda ga operater uslovi za još 30 dana. Kad vam istekne ugovor vi možete da pređete kod drugog pružaoca usluga, a oni vas uslovljavaju da morate još mesec dana da budete u toj mreži. Mi ne tvrdimo da će potrošači masovno prelaziti od jednog operatera kod drugog, ali to je njihovo pravo i moraju biti obavešteni o svim uslovima predviđenim ugovorom. Pričali smo sa provajderima, konkretno Yettel će od sledećeg meseca potrošačima na računima ispostavljati istek ugovorne obaveze i to je, po nama, dobra poslovna politika. Neki operateri tvrde da nisu upoznati sa tom obavezom. U narednom periodu želimo inicijativu da proširimo jer to nije lokalna inicijativa. Planiramo i prijave tržišnoj isnpekciji, ako treba i tužbe kako bi pružaoci usluga ispunili svoju zakonsku obavezu, poručuje Cvijan i poziva građane da im se jave i podrže inicijativu.