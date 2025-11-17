Iz gradskog budžeta izdvojeno 20 miliona dinara za nesmetan rad Zimske službe

Gradske službe zadužene za zimsko održavanje puteva u punom su pogonu i spremne da odgovore na snežne padavine. Na današnjoj smotri zimske službe provereni su kapaciteti i stanje opreme, a nadležni su naglasili da je kompletnu spremnost pokazalo i ljudstvo, kao i sva raspoloživa mehanizacija. Kao i prethodnih godina radovi su povereni „Eko gradnji” i JP „Kikinda”.

-„ Izvođač radova je zadužen za snabdevanje 150 tona soli, što omogućava tri do četiri intervencije tokom padavina. Kada je reč o mehanizaciji, na raspolaganju su dve utovarne mašine, tri kamiona sa posipačima, kao i jedno manja vozila namenjena čišćenju užih ulica,” izjavio je Đorđe Klenanc rukovodilac Zimske službe.

-„ Zimska služba je potpuno spremna, kako za početne aktivnosti, tako i za intenzivniji angažman naše mehanizacije. Kamioni su raspoređeni u tri stepena pripravnosti, dok je teška mehanizacija spremna za intervencije u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova. Apelujemo na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju, čime ne samo da doprinose svojoj bezbednosti, već i značajno olakšavaju naš rad“, istakao je Zoran Bjelan, tehnički direktor „Eko gradnje“.