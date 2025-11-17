Iz gradskog budžeta izdvojeno 20 miliona dinara za nesmetan rad Zimske službe

Gradske službe zadužene za zimsko održavanje puteva u punom su pogonu i spremne da odgovore na snežne padavine. Na današnjoj smotri zimske službe provereni su kapaciteti i stanje opreme, a nadležni su naglasili da je kompletnu spremnost pokazalo i ljudstvo, kao i sva raspoloživa mehanizacija. Kao i prethodnih godina radovi su povereni „Eko gradnji” i JP „Kikinda”.
-„ Izvođač radova je zadužen za snabdevanje 150 tona soli, što omogućava tri do četiri intervencije tokom padavina. Kada je reč o mehanizaciji, na raspolaganju su dve utovarne mašine, tri kamiona sa posipačima, kao i jedno manja vozila namenjena čišćenju užih ulica,” izjavio je Đorđe Klenanc rukovodilac Zimske službe.
-„ Zimska služba je potpuno spremna, kako za početne aktivnosti, tako i za intenzivniji angažman naše mehanizacije. Kamioni su raspoređeni u tri stepena pripravnosti, dok je teška mehanizacija spremna za intervencije u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova. Apelujemo na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju, čime ne samo da doprinose svojoj bezbednosti, već i značajno olakšavaju naš rad“, istakao je Zoran Bjelan, tehnički direktor „Eko gradnje“.
Komandant štaba za vanredne situacije Mladen Bogdan i Miroslav Dučić, član Gradskog veća za komunalnu infrastruturu i vanredne situacije uverili su da se da zimska služba u Kikindi spremno dočekuje hladnije dane. Proverom opreme, vozila i dežurnih ekipa, potvrđeno je da je sve spremno za pravovremenu intervenciju na više od 200 kilometara puteva kako u gradu tako i okolnim selima.
-„ Mašine su spremne, kao i sve što je neophodno za brzu intervenciju na terenu. Nadamo se blažoj zimi kako bismo sačuvali resurse, ali u svakom slučaju spremni smo za sve vremenske prilike i javnost ćemo o tome pravovremeno obaveštavati“, istakao je gradonačelnik.
Bogdan je dodao da se za rad Zimske službe iz gradskog budžeta izdvaja 20 miliona dinara, napomenuvši da se sredstva ponekad potroše već za nekoliko intervencija, i izrazio nadu da će ove godine preostati dovoljno novca kako bi se kasnijim rebalansom iskoristila za dalje održavanje puteva.