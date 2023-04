Iznad istoka i zapada

U okviru koncerta srpske sabrane muzike “Iznad istoka i zapada”, kompozitora Ljubomira Ljube Manasijevića i srpske solistkinje soprana Zorice Belić, Kikinđani su imali priliku da notama i stihovima zaplove do perioda srednjeg veka, nemanjićke Srbije, pa preko najznačajnijih etno zapisa i instrumentalnih bravura od Kosova do Vojvodine, dođu do 20. veka.

Koncertu su prisustvovale i članice Gradskog veća Melita Gombar i Valentina Mickovski.

Orkestar je specijalizovan za ranu muziku koja je izvođena na autentičnim starim instrumentima poput carigradske laute, ćure, sargije, goča, blok i traverzo flaute, tarabuke i mnogih drugih autentičnih instrumenata koji se ne mogu često čuti na koncertima.