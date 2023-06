Ječam zreo za kosidbu, pšenica će se žnjeti krajem juna

Poljoprivredna stručna služba “Kikinda” organizovala je Dan polja strnih žita i herbicidnih ogleda u kukuruzu i suncokretu. Okupljeni poljoprivredni proizvođači imali su priliku da čuju savete stručnjaka, razmene iskustva, ali i da se na licu mesta uvere u to koje sorte hlebnog zrna su u ovogodišnjim uslovima bile dobre. Kosidba ječma može da počne, a za desetak dana i pšenice.

-Godina je bila puna izozova od same setve, a tako će biti i do žetve. Obeležile su je bolesti , tako da je morala da se primeni puna i pravovremena agrotehnika. Ako vreme dozvoli i žetva se obavi na vreme, prinosi će biti iznad višegodišnjeg proseka – rekao je Zoran Simić, savetodavac PSS.

Padavine tokom proleća bile su obilne i različito raspoređene. Prema podacima od oktobra do sada je palo 444 litara po metru kvadratnom, a višegodišnji prosek je 406 litara po kavadratu. To je dovelo da na 30 odsto parcela pod pšenicom dođe do poleganja i na tim parcelama rod će biti smanjen.

Poljoprivrednici očekuju dobar rod i ističu da će kombajni u njive ući krajem juna. I pored poteškoća koje su pratile proizvodnju, žito će biti dobrog kvaliteta, a svi se nadaju i solidnom rodu.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu jedini je izašao sa konkursima, a budžet za sufinansiranje proizvodnje je 1,4 milijarde dinara, predočio je na Danima polja Petar Samolovac, pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu koji je iskoristio priliku da razgovara sa proizvođačima.

Poljoprivrednici imaju mogućnost da konkurišu i na javnim pozivima grada, kazao je gradonačelnik Nikola Lukač. On je podsetio da su u toku konkursi Grada Kikinde za koje je opredeljeno oko 15 miliona dinara. Od dvadesetak mera, svaki proizvođač može da nađe onu koja mu najviše odgovara.

Na oglednim poljima očekuje se prinos od 7,5 do osam tona po hektaru, a proizvođači bi mogli da imaju između pet i sedam tona. Pšenici, koja je zasnovana na oko 17.000 hektara, sada treba toplo vreme do 25 stepeni i bez kiše, koja može negativno da utiče na rod.