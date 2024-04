Pogled u svet konjičkog sporta kroz knjigu „Grive kikindske” Dragana Strajnića

Prvu knjigu o konjima i konjičkom sportu napisao je jedan od poznatih tvoraca kikindske manifestacije „Dani Ludaje”, Dragan Strajnić. Obožavalac plemenitih životinja knjigu je naslovio „Grive kikindske” koja sadrži 90 strana i 150 jedinstvenih fotografija.

Kikindski konjar i jedan od inspirativnih tvoraca najlepše kikindske manifestacije „Dani Ludaje”, Dragan Strajnić, izdao je svoju prvu knjigu „Grive kikindske” i time zadužio grad. Od detinjstva do danas veliki je ljubitelj ovih plemenitih životinja, a u svom delu pisao je o konjičkom sportu kao svojoj velikoj ljubavi. Konjički sport i konji predstavljaju strast našem sugrađaninu, a u Kikindi je nekada bilo 5.000 konja, dok ih je danas samo 130. U vojvođanskim okvirima grad Kikinda prednjači kada je u pitanju broj fijakera, neki od reprezentativnih mogu se videti na kikindskim ulicama tokom proleća i leta u okviru nedelje vožnje fijakera.

-Sećam se perioda kad sam ja lično orao sa konjima. Konjičko udruženje „Banat” Kikinda okuplja negde oko četrdesetak ljudi, a što je najvažnije imamo mladih članova koji su naša budućnost. Učestvujemo na svim konjičkim revijama, a Kikinda je donela nekoliko hiljada pehara gradu, a to Kikinđani ne znaju, rekao je Dragan Strajnić autor knjige „Grive kikindske”.

-Fijakerima smo otišli do kuće gospodina Strajnića i zajedno se vratili do Kulturnog centra kako bismo održali promociju, a on je ti prihvatio zaista emotivno i time smo lepo počeli. Srećan sam i naša ustanova je počastvovana što može da izda ovakvu knjigu. Ovo delo je kapitalno za istoriju našeg grada, istakao je Marko Markovljev v.d direktora Kulturnog centra Kikinda.

Promociji knjige prisustvovala je i članica Gradskog veća zadužena za kulturu i obrazovanje, Valentina Mickovski.

-Ovo je jedan divan povod i iskoristila bih priliku da u ime gradonačelnika Kikinde, svojih saradnika i svoje lično ime čestitam gospodinu Draganu na ovakvoj inicijativi koja je veoma značajna našem gradu, dodala je Valentina Mickovski članica Gradskog veća zadužena za kulturu i obrazovanje.

Knjiga „Grive kikindske” sadrži 90 strana i 150 jedinstvenih fotografija, a promocija je održana u Kulturnom centru koji je ujedno i izdavač još jednog kikindskog blaga.