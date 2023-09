Kako u Kikindi provode vreme učenici srednje škole iz Albanije prilikom razmene učenika

Kako u Kikindi provode vreme učenici srednje škole iz Albanije prilikom razmene učenika sa domaćinima iz SSŠ „Miloš Crnjanski”, pogledajte u narednom prilogu.

Srednja stručna škola „Miloš Crnjanski” učestvovala je u projektu koji se zove Super schools. Projekat živi drugu godinu u Srbiji. Prilikom apliciranja za učešće, Srednjoj stručnoj školi „Miloš Crnjanski” odobrena je razmena, te je tom prilikom naš grad posetilo 12 učenika i dva profesora iz Gimnazije iz Lješa u Albaniji.

-Ovde smo radi projekta i srećna sam što sam ovde. Volim ovo mesto zbog naših prijatelja iz Kikinde. Poželeli su nam dobrodošlicu, pokazali interesantne delove grada, sve smo zavoleli ovde, nova prijateljstva koja smo stekli, kako smo istraživali grad, stvari koje ne viđamo svakodnevno kao što su Muzej, drveće, sove, sve je super ovde i sviđa nam se, zaključila je Aurora, učenica Gimnazije u Lješu.

-Sviđa mi se sve, istorija, kultura, ljudi, način na koji žive, način na koji se ophode prema nama, istorija ovog malog grada nudi različite aspekte koji mogu da se posete. Svi mislimo da smo mnogo različiti, ali zapravo imamo mnoge sličnosti i to me čini da se osećam sjajno. Stičemo prijateljstva i pričamo jedni sa drugima, od juna do sada održavamo kontakte jedni sa drugima i ne možemo da dočekamo da se ponovo vidimo, rekla je Klaudija, učenica Gimnazije u Lješu.

-Srećna sam što sam ovde i ovo je najlepše iskustvo koje sam ikada imala. Sigurna sam da ću ga pamtiti zauvek. Ono što mi se najviše dopalo je festival „Dani Ludaje”, toliko je poseban na neki svoj način, ljudi su gostoprimljivi, sve je sjajno i sledećeg leta sigurno ću biti ovde da uživam u ovom unikatnom gradu, dodala je Mersi, učenica Gimnazije u Lješu.

Novo prijateljstvo đaka iz Kikinde i Albanskog Lješa želela je da podrži i članica Gradskog veća Valentina Mickovski.

-Ovaj projekat je od ogromnog značaja za sve nas jer se zasniva na negovanju međuljudskih odnosa i multikulturalnosti. Zahvalila bih se zamenici Sekretara za obrazovanje Milici Vučićević jer nas je udostojila svoje posete i podržala projekat, a takođe sve pohvale direktoru škole kao i njegovom timu profesora i učenika punih entuzijazma koji su učestvovali u ovom projektu, rekla je Valentina Mickovski.

-Ovaj projekat organizuje Međuvladina organziacija za omladinsku saradnju koje su napravile Vlade Srbije, Crne Gore, Albanije, Kosova, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat sastojao se od toga što škole koje žele da učestvuje pronađu partnersku školu i onda zajedno apliciraju za učešće u projektu. Odobreno je učešće za pedeset parova, odnosno za sto škola. Nama je odobren ovaj projekat koji je finansiran od strane Evropske Unije i Nemačke države. U prvom delu projekta, učenici naše škole išli su u posetu Albaniji u junu mesecu, a sada su oni posetili nas, dodao je profesor Vanja Tomašev.

Projekat nosi poruku koja glasi pomirenje, razbijanje predrasuda, zbližavanje naroda na zapadnom Balkanu. Ovo je svakako važan korak ka postizanju takvog cilja.