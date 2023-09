Vikend pun zdravih izazova: vožnja bicikala do fazanerije „Mlaka” i uspon na Kinđu, „Mont Everest” severnog Banata

U okviru obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti koja se održava od 16. do 22. septembra, subota, 23. septembar rezervisana je za vožnju bicikala do fazanerije „Mlaka”. Ova staza smatra se jednom od najlepših biciklističkih ruta u celom Banatu koja pruža priliku svim zaljubljenicima u biciklizam da istraže prirodnu lepotu ovog regiona. Okupljanje učesnika predviđeno je između 9:30 i 10 časova na parkingu ispred Vatrogasnog doma u ulici Kraljevića Marka broj 4. Nakon ručka i osveženja na prostoru fazanerije ,,Mlaka” i edukativnog predavanja o istorijatu lovstva, povratak za Kikindu planiran je najkasnije do 13 časova. Ukupna dužina puta u oba pravca je oko 15 kilometara, a ovaj događaj koji zajednički organizuju Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj usmeren je ka ograničavanju korišćenja automobila u urbanim zonama i promovisanje zdravog načina života kao što su biciklizam i pešačenje.

Za sve ljubitelje pešačenja i avanturiste željne adrenalina, subota donosi priliku za uspon na ,,Mont Everest” Severnog Banata – Kinđu,osvajanje najvišeg vrha severnog Banata odakle se, sa 9.300 centimetara visine pruža pogled na našu banatsku ravnicu od kojeg svima zastaje dah. Događaj organizuje Planinarsko društvo Kinđa, a skup zainteresovanih učesnika je na platou ispred Sportskog centra Jezero u 10 sati. Sa sobom je potrebno poneti jaku udobnu odeću, šuškavac ili kabanicu, trenerku ili štagod udobno sa dugim nogavicama, ranac sa vodom, slatkiš i nešto za pojesti. Pre polaska na pešačnje savet je doručkovati. Kružna staza kreće ulicama naselja Baranda, a potom izlazi na atarski put kojim se stiže do Kinđe. I da, ako se pitate kakav je osećaj biti na vrhu, to je tajna koju ćete ipak morati da otkrijete sami.