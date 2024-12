Kako unaprediti rešavanje sporova na lokalnom nivou i smanjiti opterećenje sudova – u fokusu druge sednice Saveta Severnobanatskog upravnog okruga

Kako unaprediti rešavanje sporova na lokalnom nivou i smanjiti opterećenje sudova – ovo je bila ključna tema druge sednice Saveta Severnobanatskog upravnog okruga, koja je održana u prostorijama uprave kojoj su prisustvovali predstavnici jedinica lokalnih samouprava sa teritorije okruga . Glavna tema diskusije zauzela je medijacija, postupak koji omogućava strankama da kroz dijalog uz pomoć neutralnog posrednika dođu do obostrano prihvatljivog rešenja.

-„ Severnobanatski upravni okrug je prepoznao medijaciju kao efikasan i konstruktivan način rešavanja sporova. Severnobanatski upravni okrug nastaviće da radi na promociji medijacije, jer verujemo da ona doprinosi jačanju pravne sigurnosti kao i poboljšanju odnosa kako ljudski, tako i institucionalno,” istakao je Nebojša Jovanov, načelnik Severnobanatskog upravnog okruga.

-„ Medijacija je od 2005. godine u Srbiji ustanovljena i onda ljudi to često kažu da je nešto novo – to nije novo, jer od 2005. godine postoji Zakon o medijaciji, a 2015. godine je donesena izmena dopuna Zakona, to je važeći zakon po kome se sad i radi. 2025. godine trebalo bi da bude donesena izmena i dopuna tog Zakona i očekujemo da se on prilagodi zakonima Evropske unije. Dosta zemalja u okruženju je medijaciju stavilo kao obaveznost i to je ono za šta se i mi borimo,” , dodao je Igor Pejović, medijator.

Tokom sednice, učesnici su istakli kako bi dalja edukacija i obuke za medijatore, kao i promovisanjem ove metode među lokalnim samoupravama, mogli dodatno doprineti širenju upotrebe medijacije. Takođe, predloženo je da se uspostavi bolja saradnja između lokalnih samouprava, sudova i organizacija civilnog društva, kako bi se omogućilo šire prihvatanje medijacije kao efektivnog alata za rešavanje sporova.