U toku je redovno očitavanje stanja vodomera u kategoriji domaćinstava

Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ obaveštava građane da je u toku redovno očitavanje stanja vodomera u kategoriji domaćinstava, i to u gradu i prigradskim naseljima. Trenutno su ekipe ovog preduzeća na terenu u Iđošu, nakon čega će posetiti Bašaid, Kikindu i Mokrin. Očitavanje će se obavljati tokom narednih mesec dana, svakog radnog dana u periodu od 7 do 15 časova. Kako bi očitavanje bilo precizno i efikasno, JP „Kikinda“ apeluje na korisnike da omoguće nesmetan pristup vodomerima. Potrebno je ukloniti sve prepreke sa poklopaca šahtova i iz samih šahtova, kako bi radnici mogli nesmetano obaviti posao. U slučajevima kada korisnici ne budu prisutni u trenutku dolaska ekipe, na adresi će biti ostavljeno obaveštenje sa brojem telefona na koji je potrebno prijaviti stanje vodomera u roku od pet dana. Prijave se mogu izvršiti pozivom na broj 0230/422-509 radnim danima od 7 do 14 časova. Osim toga, korisnicima je omogućena i opcija samostalnog prijavljivanja stanja vodomera. Na sajtu preduzeća jpkikinda.rs, klikom na baner „Prijava stanja vodomera“, uz unos šifre objekta i lozinke sa prve strane računa, građani mogu jednostavno i brzo prijaviti stanje svog brojila u periodu od 10. do poslednjeg dana u mesecu. Takođe, prijava je moguća i telefonom, pozivom na broj 0230/422-509, od 20. do 25. svakog meseca. Važno je napomenuti da je prijava stanja vodomera putem sajta i telefona omogućena isključivo za fizička lica koja su vlasnici pojedinačnih vodomera.