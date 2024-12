Knjiga ,,Okrug zlatnog lava” kao svedočanstvo o istorijskom značaju Velikokikindskog dištrikta

U čast izuzetnog jubileja – 250 godina od osnivanja Velikokikindskog privilegovanog distrikta – Narodni muzej Kikinda, u saradnji sa istoričarima i arhivistima Istorijskog arhiva Kikinda, priredio je izdanje Okrug zlatnog lava. Knjiga je omaž bogatoj prošlosti ovog kraja pružajući na taj način značajan doprinos proučavanju lokalne istorije i identiteta. Kroz temeljnu analizu i istraživanje, autori – istoričari Vladislav Vujin, Dragan Beleslić I Vladimir Dudić ovom delu pružili su jedinstven prikaz razvoja distrikta od njegovog osnivanja 1774. godine kroz ključne trenutke koji su oblikovali Kikindu i njen okrug, uključujući političke, privredne, i društvene promene.

-„ Ja sam pisao o velikim ljudima u Velikokikindskom dištriktu, nekih 15 kratkih priča, od prvih ljudi koji su bili da traže privilegiju od Marije Terezije. To su Johan Tiganiti, Dimitrije Bugarski i Pajdak iz Melenaca takođe pa sve do kraja dištrikta do poslednjeg velikokikindskog takozvanog velikog sudije Lazara Vidića koji je inače bio prilično omrznut, a koji je umro u svečanoj sali kada ga je strefila kap. Trudili smo da se da napišemo lakim jezikom ove članke, da bude to lepo i bogato ilustrovano, tako da se nadam da će knjiga naići na dobar odziv prvenstveno lokalne publike, ” rekao je Vladislav Vujin istoričar Narodnog muzeja Kikinda.

-„ Ovo je bila jedna prilika da se jedna monografija, proširenim katalogom isprati izložba i da uz te neke artefekte koje možete da pogledate upoznate i istoriju distrikta prateći to što smo napisali. Moj deo sastoji se iz kratke sinteze istorije samog distrikta, međutim pokušao sam da prvi put u našoj lokalnoj istoriografiji malo obratim pažnju na evorpska i svestka dešavanja kako je Evropa videla možda videla neke događaje kod nas, a kako smo mi te događaje gledali u našim nekim očima negde daleko u Francuskoj, Italiji i to je nešto novo što će moći čitaoci da pročitaju u ovom delu,” dodao je Dragan Beleslić istoričar Istorijskog arhiva Kikinda.

Jedan od najvažnijih aspekata knjige Okrug zlatnog lava jeste akcenat na specifičnostima distrikta, koji je u doba svog nastanka predstavljao model samoupravnog regiona sa posebnim privilegijama.

-„ Moj deo posla je bio da napišem tekst o poveljama, znači 4 povelje koje su definisale status tog novog Distrikta i dve se odnose na grad Veliku Kikindu koje su manje poznate. što se tiče drugog dela teksta koji sam radio, radi se, ideja je bila da se nešto kaže ko su bili ti ljudi koji su se doselili ovde u Distrikt. U pitanju su vojnici graničari nekadašnjih potiske i pomorišne granice koij su se posle ukidanja istih, kada je Banat oslobođen od Turaka pomeren u ove krajeve,” objasnio je Vladimir Dudić istoričar Istorijskog arhiva Kikind.

Detaljno su opisani izazovi i dostignuća stanovnika ovog kraja, njihov način života, običaji, i tradicije koje su se prenosile s kolena na koleno. Fotografije, mape i reprodukcije istorijskih dokumenata dodatno obogaćuju izdanje, čineći ga dragocenim izvorom za sve koji žele da dublje istraže istoriju Kikinde i okolnih mesta.