Katastrofalna suša uništava vinograd Živojina Budovalčeva u Iđošu

Katastrofalna godina za vinogradare – tako Živojin Budovalčev iz Iđoša opisuje ovu sezonu. U porodičnom vinogradu starom preko 150 godina kao i većina vinograda suočava se sa ekstremnim sušama koje kako kaže ne pamti tokom dugogodišnjeg rada. Nedostatak padavina i izuzetno visoke temperature ostavile su duboke posledice po kvalitetu i količini grožđa, što će uticati i na proizvodnju vina.

-,, Ovu godinu ocenjujem katastrofalno, mislim stvarno je, ja ne pamtim da je iakda bila ovakva suša kao sada, za vinograd je katastrofa, šteta je što nisam uspeo da postavim zalivni sistem, verovatno bi moglo nešto bolje da uradim, sigurno bi sačuvao mnogo više nego sad, ovako šta je tu je, manje vina biće, šta da radimo. Sorta je, to su sve neke stare sorte, najviše ima mašarke što je mi zovemo, slamkamenka, ima prokupca i dosta starih sorti, kevidinka, čak i kadarke nekoliko čokota, delovara ima..ima svašta. Vinograd je star oko 150 godina, nešto je tu popunjavano, jedan deo pre petnaest godina, nešto je mešano, površina je od pola jutra otprilike. Okupljanja izuzetno znače, sarađujem sa stručnim službama dosta dobro, i sigurno da puno znači, inače otkad je udruženje ,,Šasla” osnovano, od 2003, četvrte do sad, puno se to popravilo, samo problem je što sve manje vinogradara ima, sve manje ljudi, na potezu prema Kikindi i Mokrinu bili su sve vinogradi a sada nas je jako malo..ne znam da li ćemo izgurati jednu tonu ove godine, možda malo više,” rekao je Budovalčev.

Vinogradari širom zemlje očekuju podršku države u saniranju posledica suše, ali i dalje strategije za dugoročnije prilagođavanje promenama klime.