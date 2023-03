Kikinda je grad Sunca i najsunčaniji grad u Srbiji

Kikinda se može pohvaliti velikim brojem sunčanih sati u godini. Prema poslednjim dostupnim podacima za period od 2000. do 2020. godine Kikinda u proseku ima oko 2.193 sunčanih sati godišnje, odnosno šest časova dnevno što je svrstava na prvo mesto u Srbiji. (tabela 3 – izvor: Plan razvoja grada Kikinde).

Ova činjenica ne samo da privlači turiste, već i ima pozitivan uticaj na poljoprivredu i proizvodnju hrane u regionu. Više sunčanih sati znači dužu vegetacionu sezonu i bolje uslove za uzgajanje voća, povrća i žitarica. Takođe, veliki broj sunčanih sati ima pozitivan uticaj i na ljudsko zdravlje, jer sunce pomaže u proizvodnji vitamina D u organizmu, ali i prilikom lučenja endorfina, hormona sreće.

Kada su u pitanju sunčani sati, Kikinda je najviše obasjana suncem u periodu od maja do avgusta, kada se registruje najveći broj sunčanih sati tokom godine. S druge strane, period od novembra do februara je najmanje sunčan u gradu. Međutim, iako Kikinda ima veliki broj sunčanih sati, važno je istaći da je sunce uvek najjače tokom letnjih meseci, stoga je važno da se ljudi zaštite od štetnih zraka sunca, posebno u periodu od 11 do 16 časova, a nekada i duže. Inače, za klimu ovog područja obično se kaže da je umereno-kontinentalna sa jasno izraženim godišnjim dobima, a karakteriše je nedovoljna količina padavina.

Ono što je svakako važno napomenuti jeste i to da je energetski potencijal Sunca nedovoljno eksploatisan u celoj Srbiji a veći je za 30 odsto u poređenju sa Centralnom Evropom.