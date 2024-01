Kikinđani: Ovih dana kikindska voda ulazi u fabrička postrojenja gde se obavljaju prve probe

Medijske ekipe Kikinde su imale priliku da obiđu fabriku vode, prvi put od kako je građevinski deo projekta završen. Dobra je vest da je postrojenje stiglo do probnog rada ili kako to stručnjaci zovu do suve probe, a voda će biti puštena u fabriku radi testiranja narednih dana.

Naravno sve nas najpre zanima kada će iz vodovoda teći čista voda. Dobili smo uverenja da će to biti u aprilu.

Gradonačelnik Kikinde je u pratnji svog tima, obišao Fabriku vode kako bi se uverio da radovi teku planiranom dinamikom s obzirom na to da se približava rok kada bi građani trebalo da dobiju čistu vodu.

Imali smo priliku da obiđemo sva postrojenja – oksidacija – aeraciju,koagulaciju, flokulaciju i sedimentaciju – ili jednostavno procese postronjenja u kojima treba da budu uklonjene organske materije, boja, ugljen dioksid, gde arsen prelazi u taloživu materiju, uklanja se natrijum i bor, mada se naša voda već kreće u dozvoljenim parametrima kada su ova dva elementa u pitanju. Najveći problem u kikindskoj izvornoj vodi jesu u stvari organske materije.

Najvažnije je da smo stigli u završnu fazu: posle decenija i decenija čekanja počinje period dokazivanja tehnologije.

Ovo je deo sa filterskim posudama – samo jedan tank prazan teži 9 tona, a ima ih ukupno 10. U ovim filterskim posudama će u najvećoj meri biti otklonjene nečistoće iz sirove vode. Tako istretirana voda skladišti se u rezervoar čiste vode kapaciteta 3.500 kubnih metara gde se dnevna proizvodnja čiste vode sprema i dalje transportuje ka gradu.

Završen je deo predispitivanja, gde je izvođač radova pregledao sve linije i uverio se da je kompletna. Sentic iz BG kompanija koja je nazdor ispred nemačke razvojne banke KfW i stručni nadzor AG insituta iz NS će u narednom periodu proveravati svaki deo postrojenja. Nakon toga sledi faktičko ispitivanje, odnosno kreće punjenje rezervoara sirovom vodom.

Namerno je izabran ovaj deo godine kada je potrošnja vode manja. Sve se radi po strogim rokovima, nadzorima i standardima.

Kikindska voda jeste teška za čišćenje, ali je ova tehnologija dokazana. U periodu probnih radova uslediće brojna laboratorijska ispitivanja – u kikindskom ZZJZ, internoj laboratoriji JP “Kikinda”, ali će i eksterne laboratorije koje su previđene programom proveravati značajan deo parametara. Kada se utvrdi da je ispoštovan kvalitet prema standardima ali i kvantitet, odnosno količina vode, tada će uslediti i puštanje čiste vode u vodovodnu mrežu.

Paralelno privodi se kraju radovi na zameni vodovodne mreže u Kikindi.

Za konačno zeleno svetlo čekaće se odluka nadležnih organa pokrajine i kada daju saglasnost da parametri odgovaraju standardima, a to se očekuje u aprilu, građani Kikinde će konačno piti čistu vodu u standardu.

Kako je predviđeno rokovima, maja meseca objekat će biti predat gradu, odnosno JP “Kikinda” na upravljenje. Gradonačelnik Kikinde je prilikom obilaska prokomentarisao je da zadovoljan dinamikom radova, dobio je uverenja da će čista voda biti dostupna građanima u planiranim rokovima i ujedno je zahvalio stručnim licima JP “Kikinda” na posvećenosti.

Podsećamo, ukupna investiciona vrednost fabrike vode je 11.5 miliona eura.