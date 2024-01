Fudbaleri OFK „Kikinde” započeli sa pripremama za prolećni deo sezone Srpske lige Vojvodina

U sportskim krugovima Kikinde, uzbuđenje raste jer je juče ozvaničen početak priprema fudbalskog tima OFK „Kikinda” za prolećni deo sezone Srpske lige Vojvodina. Sa više od mesec dana do samog početka takmičenja, atmosfera među igračima i stručnim štabom je puna entuzijazma ali i visokih ambicija. Prva faza priprema biće odrađena u Sportskom centru „Jezero”, a nakon toga naši superligaši izlaze na otvorene terene Gradskog stadiona.

– „Pre svega bih hteo da se zahvalim igračima koji su nastupili u jesenjem delu prvenstva za našu ekipu, i svi su oni doprineli dobrom rezultatu i bodovnom saldu kojem se malo ko nadao. Poželeo bih i dobrodošlicu novim igračima,” rekao je sportski direktor OFK „ Kikinde” Marko Vukobrat.

Klub je jači za povratnika – golmana Mihajla Francuskog iz velikoselske Kozare, levog beka Željka Jokića iz ekipe Mladosti iz Bačkog Jarka, a tu su i Vojislav Stanaćev, Miroslav Živojinov iz Obilića i vezni igrač Adam Nađpal iz Bečeja. Tim sa Gradskog stadiona u međuvremenu su napustili golman Dalibor Savkov, Nikola Dukić, Mateja Jarić, Bojan Popeskov, Aleksa Spajić i Nemanja Čeman. Prema rečima šefa stručnog štaba, Vladimira Šponje, ambicije tima su uvek najveće.

– „ Logično je, akda nešto radite, i predano to pokušavate da uradite, logično je da su ambicije najviše. što se tiče dolazaka, oni su bili naša meta, mada nije bilo lako odraditi prelazni rok. Što se tiče zimskih priprema, verujem da će to biti onako snažno i jako, kao što je to bio i letos, kako bismo bili na onom nivou kao što je to bilo jesanas“, istakao je Šponja.