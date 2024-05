Kiša nije pokvarila slavlje: Dejan Petrović i Big Bend oduševili Kikinđane na obeležavanju gradske slave, letnjeg Svetog Nikole

Ako negde čujete melodije poznatih svetskih hitova, isprepletene motivima srpske izvorne muzike, sjajno ukomponovane u jednu celinu, znate da je to Dejan Petrović i njegov Big Band. Prepoznatljivi zvuci truba, gitare i dobar “groove” njihova su lična karta. Na platou ispred Gradske kuće sinoć je grmelo nebo, ali grmela je i truba.

-„ Ovo je treći put, ja se nadam da će biit isto kao pre dve godine kada smo bili. Fantastična je publika i nekako dobili smo neku povratnu energiju od njih da je i nama bilo super da sviramo. Pripremili smo standardan repertoar, kao i svaki put, ima dosta pesama od prošlog puta, novih, ono što ljudi očekuju od nas, spoj nespojivog – što domaćih, što stranih hitova, naše autoriske muzike, biće jedan, kako ja to volim da kažem muzički kompot od nas. Što se tiče nas kao nas, izbacivali smo par kavera i još dva, tri trebaju da izađu do leta. Na albumu se radi, nadam se da ćemo do jeseni to završiti sa autorskom muzikom i sa obradama poznatih stranih hitova, još čekamo za neke kompozicije da dobijemo dozvolu autora i negde na jesen očekujemo da ćemo raditi i beogradski koncert,” otkrio nam je Petrović.

U jednom momentu koncerta, po najvećem pljusku, poznati muzičar sišao je sa bine sa svojim bendom mokar do gole kože razgalio sugrađane maestralnom izvedbom pesme ,,Veseli se srpske rode”. Prva truba Srbije i sveta uputio je čestitke Kikinđanima povodom slave grada Letnjeg svetog Nikole. -„ Mislim da su nam jednostavne stvari potrebne, pogotovo u ovom današnjem vremenu ludila koje se dešava i kod nas i u svetu. Prvenstveno želim, što se tiče svetskog nivoa da ratovi stanu, rat nikada nikome nije dobro doneo, a što se tiče Kikinđana svima želim mnogo ljubavi, zdravlja, sreće, blagostanja, poštovanja da imamo malo više jedni prema drugima, da ostavimo mobilne telefone po strani, da se gledamo u oči kad pijemo kafu, kad pričamo sa nekim. To su neke moje skromne želje ali mislim da su jako bitne za nas kao narod, kao naciju i da se vratimo nama, kao narodu, kao ljudima, da smanjimo izlete i društvenih mreža, mislim da treba da ostanemo ljudi,” poručio je Dejan Petrović.