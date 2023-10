Konkurs NSZ za angažovanje pripravnika otvoren je još mesec dana

Nezaposlena lica sa srednjom školom imaju priliku da se zaposle uz pomoć NSZ i programa pripravnika. Ovaj program omogućava angažman nezaposlenih, i plaćenih 6 meseci rada. Ujedno donosi novo znanje za nezaposlenog kako bi nakon okončanja programa imao priliku da se zaposli kao lice sa iskustvom, što je danas gotovo obaveza prilikom konkurisanja za posao kod većine poslodavaca.

Latte shop je omiljeni Gift šop većini Kikinđana. Srkivena u gustim krošnjama gradskog trga pronađe svoj put do kupaca dobrom ponudom, a najpre ljubaznošću. Ova preduzetnička radnja uspešno deluje u mikro lokalnom ekonomskom sistemu. Ušli su u šestu godinu postojanja, a saradnja sa NSZ je izuzetna od prvog dana. Pratili su put koji bi svako novo privredno lice trebalo da sledi, koristeći sve dostupne programe ove službe, počevši od samozapošljavanja.

– Preduzetnik sam od 2006., svo to vreme pratim i koristim programe NSZ.Uglavnom su to bili konkursi vezani za preduzetništvo i trgovinu, kao i sad što imam pripravnika trgovca na obuci. Kada smo otvarali ovu radnju, tada ja nisam bila zaposlena i iskoristila sam tu mogućnost za otvaranje ove radnje. Imamo dobru saradnju sa NSZ. Uglavnom smo obučavali tgovkinje, ističe Jelena Maksimović, vlasnica Latte shop-a.

Danas je u „Latte shop-u“ angažovana pripravnica po programu realizacije mere pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem. Program traje ukupno šest meseci, i namenjen je ako posmartamo poslodavce isključivo privatnom sektoru, a ako posmatramo nezaposlene – da su na evidenciji NSZ da imaju do 30 godina starosti ili su osobe sa invaliditetom, Romi, ili eventualno mladi koji imaju status mladih u domskom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama. Praksa pokazuje da se ove dve strane lako povežu, uz podrčku i posredovanje NSZ.

– U ovom kontretnom slučaju, kandidat dođe, upoznamo se, moramo sa njima da radimo neko vreme dok same ne dobiju osnovno znanje. Pred kraj se osamostale i mogu same da rade, mada se uči sve vreme. Nekom treba manje vremena, nekom više. Isplaćujemo zaradu sa pratećim porezima, a nama NSZ refundira blagovremeno. Sa steknutim znanjem, obučen pripravnik danas-sutra može aplicirati za posao trgovca, ističe Maksimovićka.

Program je koristan obostrano, i za radnika koji je nakon završene mere obučen za posao, i za poslodavca koji ima pre svega viši cilj, a to je da pomogne mladima da dođu do adekvatnog znanja i radnog iskustva. Konkursna dokumentacija je dostupna na nasjtu NSZ, službi u kojoj se mogu pronaći sve potrebne informacije vezane za ovaj program. Poslodavci ga rado koriste.

– Ja mislim da nije teško, treba se dobro raspitati kada su konkursi, treba proveriti da li podležete konkursu i svim uslovima, treba razmisliti da li Vam je to uopšte potrebno, jer iziskuje vreme i energiju. Mnogi misle da mi dobijemo radnika, ali to nije tako, mladi dolaze bez radnog iskustva, njih treba obučiti. Dolaze iz škole, bez prakse, znaju iz knjige. Ove fiskalne kase treba savladati i to je izazov i za nas koji smo dugo u poslu. Polako i sa puno energije i rada, ali može se, zaključuje Jelena.

Tri nova pripravnika angžovana su u tekućoj godini.

Ako Vas je ovaj program zainteresovao, i dalje se možete uključiti. Mera je još uvek aktivna i preostalo je prostora za angažovanje četiri lica, od kojih jedno sa invaliditetom. Javni poziv otvoren je do 30. novembra.