Konstantna potreba za lekarima u kikindskoj Opštoj Bolnici

U Opštoj bolnici Kikinda svakodnevno se suočavaju sa izazovom odlaska i dolaska lekara, što ukazuje na konstantnu potrebu za kvalifikovanim zdravstvenim kadrom. Dr Vesna Tomin, vršilac dužnosti direktora kikindske Opšte Bolnice naglasila je da je ovo pitanje od vitalnog značaja za pružanje kontinuirane i kvalitetne zdravstvene zaštite građanima Kikinde i celog Severnobanatskog okruga.

-„ To što imamo Medicinsku školu, to je jako dobro za sve nas, iz razloga što već odnegujemo kadar od nekog prvog razreda srednje škole, od njihove 15. godine, a ono što ih prvo naučimo jeste to da je medicina poziv a ne profesija. Jako se trudimo da im ukažemo na to da je ljudski život i ljudsko zdravlje od neprocenjive vrednosti. Jako sam ponosna na to što su mnogi moji đaci vrlo uspešni đaci na Medicinskom fakultetu, uvek su bili među najboljim studentima i jako se trudimo da što veći broj đaka vratimo nazad posle završenog fakulteta i damo im šansu da se ovde profesionalno razvijaju,” istakla je Tomin.

U našem gradu u kikindskoj Opštoj bolnici trenutno rade dva hirurga – dr Bojan Miladinov i doktor Dragan Grubor, a uskoro će im se priključiti dve koleginice i tako biti prve žene hirurzi u Kikindi – to su dr Jelena Ristić i dr Milena Ivanić koja će do kraja godine završiti specijalizaciju.