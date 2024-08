Kvalitet paradajza odličan uprkos ranijem početku sezone

Sezona proizvodnje kuvanog i pasiranog paradajza ove godine počela je ranije nego što smo navikli. Sušni period, koji je obeležio ovu sezonu, ubrzao je početak rada u poljima. Ipak, proizvođači ističu da kvalitet paradajza nije kompromitovan – naprotiv, plodovi su izvanredni. Zbog ranijeg starta, očekuje se da će sezona završiti pre nego obično. Svi očigledni znakovi ukazuju na to da će, iako kraća, ova sezona doneti visoke rezultate.

-„ Bavimo se proizvodnjom paradajza od 2018. godine, tad je krenulo sve. Prvo smo krenuli sa ceđenim paradajzom, ali smo svake godine gledali da proširimo asortiman. Pored ceđenog, imamo i kuvani, običan, blago ljuti i ljuti paradajz. Imamo sušeni paradajz, to nam je nešto novo u ponudi, i imamo sušeni paradajz u maslinovom ulju. Gledamo sad, s obzirom da su skočile cene, skočila je cena i ceđenog soka. Cena je 120 dinara po litru, konzumnog, za kilogram 120 dinara, sušeni paradajz je 150 dinara, a za sušeniparadajz u maslinovom ulju još nismo odredili cenu, to je za naše potrebe, e sad videćemo, šta kažu potrošači pošto je to interesantno za upotrebu u domaćinstvu,” rekla nam je Ivana Gavrančić.

-„ Ove godine smo mnoge vrste povrća i voća smo konzumirali mesec dana ranije, tako da je došao i paradajz mesec dana ranije. Nismo sigurni zbog same suše kolko ćemo imati u ponudi još, a biće ga sigurno do kraja avgusta i nadamo se još koje nedelje u septembru. Paradajz je pod površinom negde od oko 2, 2 i po jutra u pitanju je sorta rio grande, tzv. šljivar u narodu koja daje zadovoljajuću gustinu samom soku. Bilo je teško, ali smo uspeli da zadržimo kvalitet, ne i kvantitet, ali kvalitet je na zavidnom nivou. Uslovi za proizvodnju kvalitetnog soka kod nas se ogledaju u odabiru kvalitetnih plodova, sorte i higijene koja mora biit u besprekornom stanju,” dodao je Ivan Lukć, proizvođač.

Sok od paradajza je izvrstan izvor vitamina C, vitamina A, vitamina K i vitamina B kompleksa, minerala poput kalijuma i magnezijuma, važnih nutrijenata su za jačanje imunog sistema, zdravlje kože i očiju, te za pravilnu funkciju srca i krvnih sudova. Zbog svojih diuretičkih svojstava, sok od paradajza može pomoći u eliminaciji toksina iz tela i poboljšanju funkcije bubrega. Za najbolje rezultate, preporučuje se konzumiranje svežeg soka od paradajza bez dodatih šećera ili soli. Domaće je ipak domaće.