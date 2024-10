Lokalna samouprava obezbedila poklon vaučere za srednjoškolce unutar romske zajednice

U Gradskoj kući održan je svečani prijem za tridesetak srednjoškolaca romske nacionalnosti a u cilju kontinuiranih napora na unapređenju njihovog položaja i podsticanju na dalji obrazovni razvoj. Tom prilikom učenici su dobili poklon vaučere za kupovinu garderobe, što predstavlja simboličnu, ali i konkretnu podršku mladima u njihovom daljem obrazovnom putu. Ugostio ih je gradonačelnik Mladen Bogdan.

-„ Ja hoću da vam ispred grada Kikinde čestitam na tome što ste nastavili svoje školovanje, zato što smatram da je to jedan pravi put i veliki uspeh za sve vas, svakoga ko se iz romske zajednice odluči da nastavi školovanje, jer tako sledite i one naše smernice koje stalno želimo da ponavljamo a to je da je obrazovanje ključ svega, a čovek bez obrazovanja retko da može da postigne nešto veće u svom životu,” rekao je Bogdan između ostalog u svom obraćanju.

Ovakav vid pomoći učenicima samo je jedan od programa podrške koji se sprovode sa ciljem integracije Roma, ali i podizanja svesti o značaju školovanja i sticanja obrazovanja.

-„ Ovo je aktivnost koja se podrazumeva pod programom, odnosno projektom koji je grad potpisao sa stalnom konferencijom gradova i opština. Jedan od niza aktivnosti koji ispunjavaju operativni planovi za unapređenje položaja Roma, kao što sam i mnogo puta do sada naglasio, grad Kikinda pre svega na prvom mestu kod unapređenja položaja Roma gleda na obrazovanje. Ovo i jeste pokazatelj tome, a plan je da od sledeće godine sva deca romske nacionalnosti koja završavaju osmi razred dobiju poklon vaučere za kupovinu maturske odeće pošto ove godine nismo stigli, jer takav je ustvari projekat, mi smo opet hteli da decu koja su upisala prvi srednje nagradimo sa poklon vaučerima. Ovim merama koje Grad sprovodi a to je besplatan školski pribor, paket pomoći, za svako romsko dete od prvog do osmog razreda pokazuje da svake godine imamo sve više romske dece koja se do sada nisu tako izjašnjavala,upisuju srednju školu jer im je omogućen paket pomoći kako od grada tako i od viših nivoa vlasti kroz afirmativne mere – kroz stipendije, besplatan prevoz tako da i grad i država i pokrajina ulažu napore da romsku populaciju uključe u društvo da se Romi integrišu a to je svakako najbolji put kroz obrazovanje, ” dodao je Željko Radu, član GV za socijalnu politiku.

Na ovaj način, lokalna samouprava kao i do sada, pokazuje spremnost da podrži pozitivne primere u društvu i da promoviše obrazovanje kao temelj budućnosti, posebno među mladima iz ranjivih grupa.