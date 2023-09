Mali turistički vodiči obeležili Svetski dan turizma

Turistička organizacija Kikinde zajedno sa predškolcima obeležila je Svetski dan turizma šetnjom kroz Gradski trg.

Treći put za redom Turistička organizacija grada Kikinde zajedno sa PU „Dragoljub Udicki” obeležava Svetski dan turizma, 27. septembar. Predškolci su imali priliku da kroz šetnju Gradskim trgom vide i čuju više o turističkim znamenitostima grada. Mališani iz vrtića „Plavi čuperak” danas su bili u ulozi malih vodiča, a obuhvaćeni su svi gradski i seoski vrtići.

-Naše aktivnosti se ne završavaju tog 27. septembra nego praktično traju do kraja godine, a cilj je da deca predškolskog uzrasta nauče nešto o turističkim atrakcijama Kikinde, da zajedno sa mojim koleginicama i kolegama iz Turističke organizacije obiđu, evo prvi put radimo i na terenu, sve ono što se može videti na Gradskom trgu i da na taj način od malih nogu uče o svom gradu možda na jedan drugačiji način nego što to imaju prilike u svojoj porodici. Cilj je da oni sutra budu turistički vodiči, na način da znaju šta to imaju u svom gradu, kako da to ispričaju svojim rođacima, prijateljima, bakama i dekama i praktično od ovog najmlađeg uzrasta pa nadalje oni postaju naša velika podrška i naravno ljubav prema gradu se iskazuje i na ovaj načim, zaključila je Jasmina Milankov, v.d direktora Turističke organizacije Grada Kikinde.

Pravo je zadovoljstvo čuti da mališani dosta toga o svom gradu znaju, a cilj je da im se znanje proširi i približi na jedan nesvakidašnji način.