„Mi smo svet” godišnji koncert ansambala Kulturnog centra

Poslednji dan februara upotpuniće susret talenta i ljubavi prema muzici. Na sceni Narodnog pozorišta u četvrtak, 29. februara, svi ljubitelji muzike imaće priliku da dožive jedinstveni doživljaj na godišnjem koncertu „Mi smo svet”. Sa početkom u 19 sati, Hor i orkestar „Attendite” zajedno sa dečijim horom „Kikindijanci” predstaviće se kikindskoj publici, a svi prisutni imaće priliku da uživaju u izvedbi oko 120 talentovanih izvođača.

-Vežbamo kao i do sada, probe se redovno održavaju. Pripremili smo nešto malo drugačije u odnosu na prethodne godine. Žanrovski jeste drugačije, muzika je umetnost duše, smatram da će do svakoga u publici dopreti nešto ili neka melodija koja je obeležila živote svih njih. Ne brinemo što se tiče publike, uvek smo interesantni za one koji nas vole i prate, zaključila je Bijana Jeremić dirigentkinja Hora „Attendite”.

-U četvrtak, 29. februara, u 19 sati u Narodnom pozorištu u Kikindi održaće se godišnji koncert svih koji čine Kulturni centar. U ovom slučaju to su Hor i orkestar „Attendite” i dečiji hor „Kikindijanci”. Imaćemo i goste soliste i jako lep i zanmiljiv program, koncert će trajati 2 sata i verujem da će publika otići mnogo srećnija nego što dođe, dodao je Marko Markovljev.

Godišnji koncert je prilika da svi ljubitelji muzike osete harmoniju zvuka gde se spajaju glasovi i instrumenti te se na taj način stvara jedinstveno umetničko iskustvo.