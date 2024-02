Nemamo crne tačke u Kikindi – statistika nikad bolja, kažu u saobraćajnoj policiji

Sigurno ste čuli za nove propise policije prema kojima može doći do oduzimanja vozila ukoliko dođe do težih prekršaja. Nova pravila su i da vozači mogu biti samo upozoreni ako naprave lakši prkršaj, i to je dobro, a o svemu tome više nam je danas rekao komandir saobraćajne policijske ispostave Policijske uprave u Kikindi, major policije Vladimir Stevanov.

Novi Pravilnik o načinu kontrole i regulisanja saobraćaja, po kojem policija može da privremeno oduzme automobil nesavesnim vozačima, već je stupio na snagu. U kIkindi do danas a od 23 februara kada je nov pravilnik počeo da se primenjuje kod nas nije oduzeto ni jedno vozilo, za sad.

– Vozila će biti oduzimana shodno odredbana člana 295. Zakona o bezbednosti saobraćaja učiniocu težeg prekršaja koji u prethodne dve godine ima dve ili više pravosnažne presude za teže prekršaje. U te teže možćemo svrstati iz člana 329. i 330., član 329.podrazumeva nasilničku vožnju, ističe major policije Vladimir Stevanov, komandir saobraćajne policijske ispostave PU Kikinda

Recimo da su neki od prekšraja vožnja pod dejstvom alkoloha sa više od 1,2 promila, ili odbijanje alkotestioranja ili na drogu, prevoz deteta mlađeg od 12 godina na suvozačevom mestu i još čitav niz tačaka.

Druga odredba će se kod vozača povoljno oceniti, a odnosi se na mogućnost policijaca da izdaju upozorenje za lakše prekršaje.

– Moraju biti ispunjena četiri uslova. Upozorenje se neće izdati prekršiocu koji u prethodne dve godine ima izdato upozorenje ili drugi prekršaj, takođe ako ima inostranu vozačku dozvolu, ako osporava prekršaj ili se nalazi na listi za prekršaje za koje se ne izdaje upozorenje, dodaje major Stevanov.

Dve saobraćajne nesreće na raskrsnici ulica Jovana Jovanovića Zmaja i Vuka Karadžića privukle su pažnju javnosti i targetirana je kao crna tačka. Uzrok tome su dva sudara u kojima su dva vozila za kratko vreme završila u istom objektu, pri čemu je petoro ljudi zadobilo na sreću lakše povrede. Statistika pokazuje suprotno, da ovo nije problematična saobraćajna tačka u našem gradu.

– Ova raskrsnica jeste privukla medijsku pažnju, međutim u prethodnih godinu i po dana svega tri nezgode su se dogodile na ovom mestu uključujući i ove dve. Ne možemo je smatrati crnom tačkom ali će saobraćajna policija preduzeti sve mere iz svoje nadležnosti na ovoj raskrsnici i pojačati svoje prisustvo da bi bezbednost bila na dovoljnom nivou, ističe Stevanov.

Neki dodatni vid upozorenja, poput usporivača ne bi bio na odmet, ali je ovde prvestveno koncentracija vozača u pitanju.

– Ako gledamo po broju saobraćajnih nesreća, veći problem od ove raskirnsice je cela ulica Vuka Karadžića, zaključuje major policije.

Stevanov saopštava i da je PU Kikinda dostigla istorijski minimum u protekloj godini kada se radi o broju stradalih lica u saobraćajnim nesrećama i da je sada važno taj trend zadržati.