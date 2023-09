Milica Pavlović i Saša Matić duševili publiku na 38. „Danima ludaje”

Centralno veče 38. „Dana ludaje” bilo je u znaku dve velike muzičke zvezde – Milice Pavlović i Saše Matića koji su Kikinđanima i gostima našeg grada priredili veče za pamćenje. Publika je uživala do kasno u noć.

Ovogodišnji 38. „Dani Ludaje”, koji slave našu banatsku bananu, ludaju postali su nezaobilazna tačka na mapi događaja u celoj Srbiji. Centralno veče ovogodišnjeg festivala obeležila su izvanredni muzički nastupi Milice Pavlović i Saše Matića, koji su dokazali da su prave muzičke ikone. Saša Matić koji je poslednji put nastupio 2016. godine kada je Kikinda dobila status grada nije krio zadovoljstvo što se ponovo družio sa Kikinđanima kao i to da voli pitu sa ludajom. Ređali su se hitovi poput „Kralj izgubljenih stvari”, „Neke ptice nikad ne polete”, „Anđeo čuvar” ali i one novijih datuma poput „Prejako”, „Ne bih ništa menjao”, „Idemo anđeče” i mnoge druge. Od svih dosadašnjih dueta sa Aleksandrom Prijović, Jelenom Rozgom, Natašom Bekvalac, Cecom Ražnatović i drugim, pesma na koju je najviše ponosan i čiji je autor je „More tuge” koju je snimio duet sa Severinom. Publika je uživala do ranih jutarnjih sati.