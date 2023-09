Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo prosvete udruženim snagama realizuju projekat „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo”

Kako „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo” pogledajte u prilogu.

Ministarstvo prosvete i Ministarstvo unutrašnjih poslova pokreće projekat pod nazivom „Kako zajedno i bezbedno kroz detinjstvo”. Fokus se nalazi na deci, a namenjen je i odraslima koji imaju važne uloge u dečijem životu. U cilju suzbijanja nasilja, problema, opasnosti na internetu, kako se ponašati i šta uraditi u određenim situacijama danas na trgu održana je promocija koju je posetilo oko stotinu mališana iz Kikinde i okolnih sela sa svojim roditeljima, profesorima, vaspitačima.

-Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa Ministarstvom prosvete je došlo do ideje jednom novom pristupu rešavanja problema, a to je da podignemo svest svih učenika, nastavnika ali i roditelja. Pored ovog projekta bitno je i to da od krenemo od 5. do 7. razreda i učenicima srednje škole da pričamo i približimo im ozbiljnost o tome koliko je štetno i loše koristiti nedozvoljenih supstanci, isto tako i sa roditeljima o tome koje sve vrste postoje i kako ih prepoznati da bi na neki način sprečili korišćenje i upotrebu droge, rekao je načelnik Policijske uprave Pavle Rajkov.

Od ponedeljka u školama biće sprovedene radionice poput: bezbednost dece u saobraćaju, bezbednost dece u vanrednim situacijama i prevencija nasilnog ponašanja kako u stvarnom tako i u virtuelnom orkuženju.

Kao podrška u pokretanju projekta, promociji je prisustvovao i gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač sa svojim saradnicima.

-Zadovoljstvo mi je da u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom prosvete novu školsku godinu krećemo, ja bih rekao, malo obazriviji i zajedno sa učetiljima, nastavnicima, ali i roditeljima opreznije ulazimo u tu školsku godinu. Svesni smo svega onoga što se desilo pre nekoliko meseci i onda tek shvatamo da možda nedovoljno jedni sa drugima razgovaramo, da glavni fokus nije razgovor sa decom, ukazivanje na pretnje i izavove koji jesu kod dece, da njihovi strahovi, ali pre svega taj virtuelni svet u kojem, nažalost, svi mi živimo nekada nije to ona stvarna realnost, a to treba od malih nogu zajedno sa policijom, roditeljima, osnovnom ćelijom koja je porodica, razgovarati i da zajedno ukažemo na sve te pretnje. Svi zajedno treba da se uključimo i ovo je jedan od značajnih projekata koje ćemo zajednički realizovati, a sve u cilju da stvarno bezbednost i sigurnost dece budu na što višem nivou. Grad Kikinda će podržati da sigurnost i bezbednost dece na terotirji Kikinde bude podignut na još viši nivo, zaključio je gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač.

Ovim projektom napravljen je važan korak ka bezbednim životima dece.