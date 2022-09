,,Moja prva plata” šansa za zapošljavanje mladih

Program „Moja prva plata“ Nacionalna služba za zapošljavanje realizuje treću godinu. Cilj je podsticanje zapošljavanja mladih, a podrazumeva osposbljavanje nezaposlenog za samostalan rad,odnosno praksu na poslovima kod poslodavca u radi sticanja znanja,veština i kompetencija za rad. Knjigovodstveni biro „Galić“ iz Kikinde korisnik je ovog, ali i drugih programa NSZ, saznajemo od knjigovođe i mentorke pripravnicima Đurđine Gavrančić.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa i traje devet meseci. On je namenjen nezaposlenima sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva stečenog na poslovima u okviru nivoa obrazovanja na kojima će se osposobljavati. Izuzetno, mogu se uključiti i osobe koje imaju radno iskustvo kraće od šest meseci, stečeno na poslovima u okviru nivoa obrazovanja na kojima će se osposobljavati.

Tokom trajanja programa angažovanim osoba se isplaćuje novčana naknada od 25.000 dinara za one sa srednjim obrazovanjem i 30.000 dinara za osobe sa visokim obrazovanjem. Program se sprovodi kod poslodavaca koji pripadaju privatnom ili javnom sektoru. Prijava poslodavca za ovogodišnji program je završena, a od 3. do 31.oktobra počeće prijava kandidata koja se obavlja elektronski na veb portalu www.mojaprvaplata.gov.rs. Od 1. do 30. novembra poslodavci imaju mogućnost da odaberu kandidate i nakon potpisivanja ugovora sa NSZ počinje realizacija programa.