Muhamed Darinafaldi (17) iz Indonezije oduševljen boravkom u Kikindi

Sedamnaestogodišnji Muhamed Darinafaldi iz Indonezije, koji od septembra prošle godine boravi u Kikindi putem projekta razmene učenika Interkultura, uskoro se vraća u svoj rodni grad Surobaju. Kako se približava mesec njegovog povratka, Ifal, kako ga od milja zovu prijatelji, podelio je svoje utiske o boravku u našem gradu.

-„ Moja porodica u Srbiji je porodica Raca koja živi u Nakovu, lepo su me prihvatili od prvog dana. Ovo je inače moj prvi dolazak u Srbiju i u Kikindu. U indoneziji je isključivo toplo vreme, a sviđa mi se to što su u Kikindi prijatniji vremenski uslovi nego u zemlji u kojoj živim. Tokom boravka u Kikindi probao sam burek, pite ali I sarmu, ljudi su veoma druželjubivi I gostorimljivi. Posetio sam neke od najpoznatijih kikindskih turističkih potencijala – video sam mamuticu Kiku u Narodnom muzeju, brojali smo sove, a ulica Generala Drapšina stvarno je najlepša ulica na svetu koju sam video. Bio sam i do Narodnog pozorišta, ljudi su ovde mnogo drugačiji u odnosu na Indoneziju. Iskreno, žao mi je što moram da se vratim u svoju zemlju, kući, radije bih ostao ovde, ali ću sigurno sa sobom poneti najlepše uspomene. Jednog dana, voleo bih da se ponovo vratim. Naučio sam mnogo, ne samo o Srbiji, već i o sebi,” rekao nam je Ifal.