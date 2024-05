Na završnom skupu SNS Milenko Jovanov poručio: Želimo da nastavimo da rešavamo važne probleme grada

Tridesettrodnevnu kampanju za lokalne izbore Gradski odbor SNS u Kikindi zaokružio je završnim lokalnim susretom funkcionera, članova, simpatizera, građana na gradskom trgu. Ovaj događaj gde su u fokusu bili Kikinđani – izmamio je puno pozitivne energije ii osmeha. Najpre naših najmlađih sugrađana. Naime porodicama u socijalno ugroženom statusu ali i porodicama sa troje i više dece, lokalni odbor naprednjaka poklonio je bicikle, gest koji je simbolizovao podršku, nameru da pomognu, saslušaju i uvaže mišljenja građana, što je ključni aspekt njihove politike usmerene ka zajednici, rečeno je na današnjem skupu. Puno toga je rečeno u toku kampanje, ali ništa nije završeno poručio je Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Naprenjaka u Narodnom parlamentu Srbije, koji je I ovom prilikom pružio podršku lokalnoj listi „Aleksandar Vučić – Kikinda sutra”.

– Pozivam sve Kikinđane da izađu na izbore i glasaju za listu pod rednim brojem 1. „Alekasndar Vučić – Kikinda sutra” jer je to garant razvoja našeg grada, ozbiljnih projekata za naš grad. Dakle, najvažnije pitanje za sve Kikinđane smo rešili. Kad otvore česmu vide kakva je voda, da odgovara onome što voda po definiciji jeste, nema boju, miris i ukus, a i odličnog je kvaliteta. Želimo da nastavimo da rešavamo važne probleme za decu, za sve nas koji živimo u ovom gradu. Sa druge strane, ne želimo da se vraćamo u ružno vreme, rekli ste da je bilo mnogo osmeha danas i neću da pričam o tom vremenu. Ukoliko ljudi žele da se podsete neka pogledaju samo Hotel „Narvik” koji ruži ovaj lepi trg i to će biti najbolja slika u šta žele da nas vrate pojedini i kako žele da izgleda naš grad. Ovde smo danas sa narodom, sa aktivistima, došao sam kao Kikinđanin i funkcioner stranke da porazgovaram sa ljudima i razmenimo utiske ove kampanje, ali i da se napunimo energijom za nedelju. Jer želim da kažem: ništa nije gotovo. Naglasio bih ljudima da apsolutno ništa nije završeno i sve zavisi samo od nas, svi moramo da izađemo da glasamo i pozivam sve koji su podržavali predsednika Vučića i koji ga podržavaju, one koji su glasali za nas na prethodnim izborima zimus, da izađu sada i podrže našu listu jer je jako važno da imamo još četiri godine za razvoj našeg grada, da uradimo još važnih poslova, a nakon četiri godine videćemo šta dalje, zaključio je Jovanov.