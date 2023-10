Nagrađen je izvanredan kikindski glumac Vladimir Maksimović

Talentovani glumac Vladimir Maksimović dobitnik je nagrade za najbolju mušku epizodnu ulogu u filmu „Ovuda će proći put” na festivalu „Filmski susreti u Nišu”. Povodom toga upriličen je prijem ovog zaljubljenika u glumu u Gradskoj kući.

Virtuoz glume Vladimir Maksimović, poreklom je iz Vinče, a svoj put ka zvezdama video je na daskama Kikindskog Narodnog pozorišta. Svaka uloga u kojoj se ovaj vrhunski umetnik našao priča za sebe posebnu priču. Dušan Vasiljev, jedan je od najznačajnijih srpskih ekspresionista. Vladimir i ovaj neprikosnoveni dramaturg rođeni su istog dana, te je glumcu uloga Dušana Vasiljeva jedna od najdražih.

-Dobio sam nagradu za najbolju epizodnu ulogu na „Filmskim susretima u Nišu”. Nagrada sama po sebi prija i značajna je pogotovo jer je to nagrada na najvećem filmskom festivalu na ovim prostorima, ali ne osećam nikakvo breme te nagrade, jer sam se oduvek trudio da sve što radim radim punog srca i sa maksimum snage. To daje rezultate i nadam se da će i ubuduće. Ja sam se u Kikindu zaljubio na prvi pogled još kao student kada sam dolazio, igrali smo studentske predstave. Nakon završenog fakulteta imao sam sreću da ovde 2013. odigram jednu predstavu, 2014. drugu, a nakon toga je došlo do zatišja. Kada je došlo vreme za posao mogao sam da biram da li ću doći u Kikindu ili neko drugo pozorište u Beogradu i nije mi bilo teško da napravim izbor i dođem ovde. Ovaj grad mi se dopada, ovi ljudi mi se dopadaju, ovo pozorište.. Imam poseban odnos prema daskama na kojima stojim, jer sam svestan ko je sve tu igrao pre mene i kakvo je to pozorište zapravo, zaključio je glumac Vladimir Maksimović.

Gradonačelnik je sa svojim saradnicima na svečanom prijemu u Gradskoj kući čestitao glumcu na dosadašnjim postignućima i poželeo mu da nastavi sa nizanjem uspeha.

-Siguran sam da Vladimir gde god da ode sa izuzetnom pažnjom i ljubavlju priča o svom pozorištu, o Kikindi, ja kažem i osvom gradu sada. Svi Kikinđani su ponosni da pored svih velikana pozorišta koje imamo u gradu Kikindi imamo još jednog mladog momka koji će uticati i na svoje kolege, kompletan rad pozorišta da budu još bolji i kvalitetniji. Gde god da Vladimir ode grad Kikinda će biti prepoznat kao grad koji ulaže, vodi računa o kulturi i zajednički da napredujemo. Čestitam mu i želim da bude još bolji u ovome. Ovo je način da motiviše mlade da pronađu sebe, dodao je gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač.

O njegovom talentu govore pohvale i nagrade, a 2013. nagrađen je za najbolju izvedbu monodrame na njegovom omiljenom festivalu Zmajevih dečijih igara.