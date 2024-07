Narodna Biblioteka „Jovan Popović” promoviše čitanje i ljubav prema knjizi kroz letnji bibliokamp

Od čitanja se lepše i brže raste. To su nam i potvrdili najmlađi sugrađani, učesnici Bibliokampa koji organizuje Narodna biblioteka Jovan Popović a u cilju razvijanja čitalačkih navika i pisanoj reči, koja u današnjim brzim vremenima, eri digitalne revolucije i društvenih mreža ipak nije izgubila na vrednosti i značaju. Katarina Ilić ima šest i po godina, živi u Dubaiju, u Kikindu je došla kod bake i mnogo voli da čita knjige.

-„ Volim da čitam i moja omiljena knjiga je ona koja ima tako neke činjenice. Na primer, recimo, neke činjenice o svemiru. U kampu recimo mi bi kao čitali knjige u paru, pa jedan ispriča tu priču svom paru, pa onda taj drugi ispriča tom drugom, pa ako oni pogreše u nekoj reči ili rečenici da im ti pomogneš ako znaš, ako ne znaš da pitaš nekoga ko zna. Knjige je lepo čitati jer tamo možeš da naučiš nešto i možda i da pročitaš neke zabavne priče,” rekla nam je Katarina.

-„Čitanje je od izuzetne važnosti, ali to je nešto što slušamo stalno, postaje vež floskula da je jako važno, ali zaista bez čitanja nema nikakvog razvoja društva niti individue, i ako uzmemo primer Nikole Tesle koji je glavna tema današnjeg kampa, ne verujem da bi bio takav naučnik kakav je bio d anije čitao i sam je rekao da je od svih stvari najviše voleo njige. On je čak i krišom čitao od svog oca koji mu nije dozvoljavao da čita koliko je on hteo. Najteža pitanja na završnom testu iz srpskog jezika su ona koja se čitaju, deca nemaju dovoljno pažnje da tekst pročitaju kraja i odgovore na zadata pitanja. To je nešto što mi kao Biblioteka želimo da promenimo i radimo na tome godinama, različitim programima i trudimo se da ponudimo različite programe u tu svrhu,” istakla je Dunja Brkin Trifunović, organizatorka kulturnog programa Narodne biblioteke „Jovan Popović”.

Tema današnje radionice bila je posvećena digitalnoj tehnologiji i klasičnom stilu čitanja, četvrtak dramama, odnosno dramskim tekstovima za decu, dok je petak rezervisan za veliku potragu za blagom gde kroz niz zagonetki najmlađi čitaoci treba da nađu put do cilja. Istog dana, kada se i zatvara kamp, biće podeljenje i diplome.