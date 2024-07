Počelo mapiranje ambrozije u Kikindi: Mehaničko uništavanje planirano za kraj jula

Ambrozija je poznata po svom jakom alergijskom efektu, posebno tokom perioda cvetanja, kada njen polen može izazvati teške respiratorne probleme kod građana. S tim u vezi Gradski Sekretarijat za zaštitu životne sredine u Kikindi pokrenuo je akciju mapiranja područja zaraženih ambrozijom, jednim od najinvazivnijih korova u regionu. Mehaničko uništavanje ovog korova planirano je za kraj jula i obuhvatiće 20 hektara.

-„ Prema uredbi o uništavanju korovske biljke ambrozije, korovska biljka ambrozija se uništva na svim površinama, odnosno i u napuštenim površinama, ili svi vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednih površina, u gradsko-građevinskom rejonu, površine koje se ne koriste, odnosno koje se ne održavaju, znači vlasnici ili korisnici su u obavezi uništavanja korovske biljke ambrozije koja je jedan od najčešćih alergena koji se javlja kod dosta ljudi i stvara im smetnje u periodu cvetanja. Mi je uništavamo pre samog cvetanja, znači trudimo se da blagovremeno uništimo što veću površinu pod ambrozijom, ali naravno, ne može to da samo radi grad. U obavezi smo svi mi, kao i upravljači puteva, železnica, vodotokova da uništavamo ambroziju. Prethodnih nekoliko godina, tretiranje ambrozije može da se podvede pod konstantnim tretiranjem korova i povećanjem površina koje se redovno održavaju. Samim tim, mi smo već veliki deo površina koje smo prethodnih nekoliko godina registrovali iste te površine ako se nalaze u blizini igrališta, samog gradskog centralnog jezgra, dela šetačkih, pešačkih staza uništavamo u toku redvnog održavanja grada. Površine na kojima se dodatno uništava ambrozija je 20 hektara, potes Pristanište, Vodice, Banatske ulice i nekih rubova i oboda grada, ” rekla je Miroslava Narančić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljopriverdu i ruralni razvoj GU Kikinda.

Tačan spisak lokacija na kojima će se mehanički uništavati ova korovska bilja nalazi se na sajtu gradske uprave. Period cvetanja ambrozije traje od jula do oktobra, kada biljka proizvodi ogromne količine polena koji se širi vetrom na velike udaljenosti. Polen ambrozije može izazvati ozbiljne alergijske reakcije kod ljudi, uključujući kijavicu, svrab očiju, zapušenost nosa, kašalj, pa čak i astmatične napade. Pored mehaničkih metoda, koriste se i hemijske metode tretiranja, ali one moraju biti pažljivo sprovedene kako ne bi došlo do negativnih posledica po okolinu.