Nenad Jezdić impresionirao Kikinđane – „Knjiga o Milutinu” na sceni Narodnog pozorišta

Povodom obeležavanja Slave grada, Kikinđanima je poklonjena antiratna predstava „Knjiga o Milutinu” u maestralnom izvođenju glumca Nenada Jezdića.

Veliku zainteresovanost sugrađana izazvala je antiratna monodrama „Knjiga o Milutinu” koju je na sceni kikindskog Narodnog pozorišta izveo vrhunski glumac Nenad Jezdić. „Knjiga o Milutinu” najpoznatije je delo tekstopisca Danka Popovića koje je doživelo nacionalnu slavu, a predstava je izvedena više od dve stotine puta.

-Milutin je iz garniture ljudi koji nose davno zaboravljene vrline i meni je to dragoceno. Bez obzira na dinamiku i igranje monodrame, pogotovo dva sata izvođenja, ja izdržim i uprkos zagušljivosti i teškom pljusku napolju, ljudi tu dragocenost osete. Mene ovo igranje čini boljim, oslobađa me mojih predrasuda i krivog učenja i one neke kolektivne lažne istorije kojoj smi izloženi, ovo je stvarna istorija i sudbina čoveka u vihoru sukoba i ratova na ovim prostorima, istakao je glumac Nenad Jezdić.

Monodrama u izvođenju duga dva sata na publiku je ostavila veliki utisak, te su gledaoci izvedbu pozdravili ovacijama. Pored mnogobrojnih sugrađana, predstavi je prisustvovao i gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač sa svojim saradnicima. Karte za ulaz u salu Narodnog pozorišta bile su besplatne i podeljene sugrađanima u rekordnom roku.