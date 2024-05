Dobra sezona: Jagode se uveliko beru u vreme kada su prošle godine tek sazrele

Sezona branja jagoda na otvorenom je na polovini, a zahvaljujući odgovarajućim vremenskim prilikama, sa puno sunca tokom proteklih meseci, jagode su dobrog kvaliteta. Cena koju su u proseku do sada ostvarili priozvođači je oko 300 dinara za kilogram.

U Kikindi postoji mali broj proizvođača jagoda, što rezultira ograničenom količinom lokalno uzgojenih jagoda na našem tržištu. Međutim, Milan Vlajkov, jedan od dugogodišnjih proizvođača, dominira proizvodnjom jagoda u našem kraju, pri čemu većina kikindskih jagoda potiče upravo sa njegovih plantaža prema Nakovu. Proizvodnja jagoda, kao i svaka poljoprivredna delatnost, nosi sa sobom određeni stepen rizika. Uzgoj jagoda zahteva pažljivo planiranje i kontrolu brojnih faktora, uključujući kvalitet zemljišta, navodnjavanje, zaštitu od bolesti i štetočina, te pravovremenu berbu.

– Tokom prolećne vegetacije, usled nedostatka vlage, bilo je potrebno dosta zalivanja, prehrane da bi nadoknadili nedostatak kiše, ali sve u svemu to je doprinelo da bi danas odnosno krajnji efekat bio sasvim dobar, da su jagode ukusne. Svakodnevno sunce je tome takođe doprinelo. Za jagodu jeste specifično da bi imala pravi ukus treba sačekati da sazri na biljci, ali takva ne može da stoji duži period a ja je upravo tako berem i ljudi to cene kada kupuju. Kad se pojavi prva jagoda ona je skuplja, ove godine je bilo 400 dinara. Ja sam prve jagode ove sezone ubrao 26. aprila i to mi je najranije ikada da sam napolju ubrao jagodu u sezoni. Prošle godine sam tek u ovo vreme počinjao berbu jagoda, dakle sa vremenskim prilikama logično to je promenljivo. Cena svakih desetak dana pada, a evo danas su 300 dinara, to je moja cena, a kod prodavaca koji dinar skuplja, kaže Milan Vlajkov, proizvođač jagoda.

Važno je napomenuti da su upravo ove jagode cenjene zbog svoje svežine i kvaliteta, što je rezultat Milanovog dugogodišnjeg iskustva i posvećenosti visokom standardu proizvodnje ali i blizine tržišta – odnosno Kikinđana. Ono što je pohvalno je da ovaj proizvođač svake godine koristi prilike koje su pružene od srane Ministartsva , pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu ali i lokalnih konkursa, ili za nabavku opreme ili rasadnog materijala. To je svakako prednost koja i te kako doprinosi boljem prihodu.